Snowpiercer 3, possibile data di uscita e novità nel cast

Nella terza stagione ci sarà un leggero salto temporale. Spazio, inoltre, a un nuovo protagonista e a due nuovi personaggi secondari

WarnerMedia ha ufficialmente rinnovato la serie TV “Snowpiercer” per la terza stagione. Un sospiro di sollievo in un periodo nel quale le produzioni televisive e cinematografiche rischiano non poco a causa del Covid-19.

Il viaggio del treno tra i ghiacci prosegue, e al suo interno non si placano i contrasti. Non si hanno molte informazioni relative al prossimo ciclo di episodi, ma i fan pretendono qualche anticipazione dopo la messa in onda degli ultimi due della seconda stagione.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a marzo Per quanto “Snowpiercer” venga trasmesso in Italia su Netflix, lo show è prodotto da WarnerMedia e distribuito sul canale statunitense TNT. Ciò spiega il perché del mancato caricamento in toto dei dieci episodi. Il 29 marzo negli USA sono stati trasmessi il nono e il decimo, dal titolo “Lo spettacolo deve continuare” e “Nelle terre ghiacciate”.

Ecco le sinossi: Episodio 9: Wilford riesce a prendere il controllo dello Snowpiercer, mentre il gruppo di Layton attende di capire quale sarà la propria sorte. Intanto Josie mette alla prova la sua nuova abilità.

Episodio 10: Il treno è ormai prossimo a raggiungere la posizione in cui si trova Melanie. Layton deve riuscire in tutti i modi a portarla a bordo ma dovrà essere pronto a compiere dei sacrifici.

Snowpiercer 3, cosa sappiamo approfondimento Snowpiercer, serie TV, film e fumetto: le differenze Di recente Becky Clements, uno dei produttori esecutivi dello show, ha rilasciato un’intervista a “Deadline”, parlando di cosa attenda i fan nella terza stagione: “Si tratta di un nuovo mondo e tutti sono alla ricerca di un posto in esso. Nella terza stagione ci sarà un piccolo salto temporale. Nulla di particolarmente significativo, ma basterà a mostrare al pubblico come appare, in realtà, il nuovo ordine mondiale. Nel corso della terza stagione vedremo delle nuove alleanze. È stato divertente guardare la scena realizzarsi, mettendo insieme nuove persone”.