Mercoledì, un nuovo teaser con Mano protagonista

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Un nuovo teaser di Mercoledì è stato rilasciato da Netflix attraverso i suoi canali social. Sono pochi secondi e non dicono assolutamente nulla della trama, ma rendono omaggio a uno dei personaggi più iconico della saga della Famiglia Addams. A comparire come unica star della clip, infatti, è Mano, in una versione ancora più creepy e gore rispetto alla tradizione. E non potrebbe essere altrimenti visto che il regista della serie tv è Tim Burton.