Wednesday, la serie tv: Tim Burton porta la Famiglia Addams su Netflix

Esordio alla regia di una serie TV per Tim Burton, che mostrerà Mercoledì come studentessa della Nevermore Academy

Netflix ha ufficializzato “ Wednesday ”, nuova serie TV di Tim Burton sulla Famiglia Addams. L’annuncio è stato dato via social con un teaser poster, che rivela come al centro della storia narrata vi sarà una giovane Mercoledì, il cui nome è lo stesso dello show.

Un totale di otto episodi per la prima stagione, che sarà trasmessa in esclusiva sulla celebre piattaforma di streaming. Il regista dell’intero arco narrativo sarà Tim Burton, per quello che promette d’essere un suo lungo e appassionante film a puntate. Netflix si occuperà unicamente della distribuzione, avendone ottenuto i diritti. La produzione resta nelle mani di MGM / United Artist.

Wednesday, cosa sappiamo

approfondimento

I migliori film di Tim Burton

In merito al progetto si è espresso Teddy Biaselli, direttore delle serie originali Netflix: “Siamo rimasti colpiti quando abbiamo sentito per la prima volta l’idea di Al Gough e Miles Millar per la serie. È stato come ricevere la freccia di una balestra nel cuore. Sono riusciti a individuare il giusto tono, i personaggi e lo spirito. Hanno poi offerto uno sguardo originale su questa storia”.

Impossibile per Netflix ignorare la possibilità di far debuttare in televisione Tim Burton: “Ha una certa esperienza nel raccontare storie di emancipazione incentrate su emarginati sociali. Ora porterà la sua visione unica su Mercoledì e i suoi spaventosi compagni di classe della Nevermore Academy”.

Si tratterà di una storia di formazione decisamente particolare, sia per lo stile della Famiglia Addams che per la filmografia di Burton. Netflix spiega nel suo annuncio ufficiale: “Il regista farà il suo debutto dietro la macchina da presa per una serie TV. Lo show racconterà una storia di mistero, costellata di indagini e soprannaturale. La protagonista sarà Mercoledì, come studentessa della Nevermore Academy”.