Fred Astaire nasceva 125 anni fa, la storia del ballerino e attore

Nasceva il 10 maggio del 1899 - 125 anni fa - il ballerino, coreografo, cantante e attore che con la sua partner artistica ha fatto danzare il mondo al ritmo del tip tap. Tra le coppie più celebri della storia del cinema degli anni ’30, sono stati protagonisti di film musicali di grande successo

Fred Astaire è probabilmente ancora oggi - a 125 anni dalla sua nascita - il più famoso ballerino, coreografo, attore e cantante del mondo dello spettacolo. Ma non si può citarlo senza pensare a quella che è stata per lungo tempo la sua partner professionale: Ginger Rogers. Negli anni ’30 il duo girò una decina di film musicali di grandissimo successo che incoronarono Astaire come il re del tip tap. Poi la coppia si separò e l’attore continuò a muovere i suoi passi da solo. Secondo la critica, Fred Astaire ha svolto un ruolo nella danza moderna parallelo a quello del grande ballerino russo Vaslav Nijinsky nel campo della classica. Lieve e aggraziato, sofisticato e vivace, ha affascinato il pubblico di tutto il mondo.

Chi era Fred Astaire Frederick Austerlitz nasce a Omaha, negli Stati Uniti, il 10 maggio del 1899. È il secondogenito, dopo Adele Marie, di una coppia di emigranti. Nel 1905, con la madre e la sorella, si trasferisce a New York dove muta il cognome in “Astaire” e frequenta, sempre insieme ad Adele Marie, la Claude Alvienne's dance school. Nel 1906 il duo di fratelli esordisce professionalmente nell'atto Wedding Cake nel New Jersey. Nel corso degli anni la loro bravura e il loro talento non passano inosservati. Poco più che quindicenni si vedono offrire la partecipazione a un lungometraggio: Fanchon the Cricket, un film con protagonista l'allora celebre Mary Pickford. Sinonimo di balletto e di musical allora era però Broadway: Fred e Adele preparano uno spettacolo in cui poter mettere in luce tutte le loro capacità, fatte di numeri funambolici e di passi virtuosistici. Il debutto è con Over the top: grazie a questo musical la coppia esplode. È solo l'inizio di una serie di grandi successi che dureranno per una ventina d’anni. Il ballerino e la sorella contribuiscono al successo dei musical più belli di Ira e George Gershwin fra i quali Lady be good e Funny face. Nel 1931 Adele sposa lord Charles Cavendish e si ritira dal mondo dello spettacolo. Fred Astaire, star di Broadway, viene allora chiamato a Hollywood. leggi anche Tom Holland sarà Fred Astaire in un prossimo biopic

La carriera al cinema e il sodalizio con Ginger Rogers A Los Angeles interpreta se stesso nel film di Robert Z. Leonard La danza di Venere del 1933, con Joan Crawford e Clark Gable. Lo stesso anno Fred Astaire è con Dolores Del Rio e Ginger Rogers nel film di Thornton Freeland Carioca. Sono tutti titoli di grande successo e che confermano l'enorme presa che il ballerino riesce a esercitare sul pubblico. Con Rogers inizia un sodalizio entrato nell’immaginario degli spettatori, i due sono insieme protagonisti di alcuni titoli che ottengono un clamoroso successo come Cappello a cilindro, un successo talmente ampio che si può considerare il punto massimo della loro carriera. Insieme alla straordinaria Ginger Rogers, il ballerino gira molti dei suoi film più famosi degli anni '30: da Follie d'inverno a Seguendo la flotta, fino a Voglio danzare con te. La coppia, ancora oggi indimenticabile, è talmente diventata indissolubile che il pubblico ormai li identifica semplicemente come "Ginger e Fred”, come se fossero un tutt’uno. Il rapporto professionale tra i due si rompe però nel 1939 quando lei decide di tentare la carriera drammatica. approfondimento Da La febbre del sabato sera a Dirty Dancing, tutti i film sulla danza

Gli anni senza Ginger Rogers Fred Astaire deve quindi continuare da solo la carriera che gli fa però inanellare una serie di insuccessi per tutti gli anni ’40. Nel 1949 il ballerino è chiamato a sostituire Gene Kelly, che si era rotto una gamba, nel film Ti amavo senza saperlo accanto a Judy Garland. Tuttavia la fama della coppia Fred Astaire-Ginger Rogers è ancora talmente viva nel pubblico che i due vengono scritturati per i Barkley di Broadway del 1949, ma l'intesa fra loro non ha più lo stesso effetto sugli spettatori che hanno ormai cambiato gusto. Dopo una pausa di alcuni anni, Fred Astaire torna al cinema nel 1953 con Spettacolo di varietà diretto da Vincent Minnelli, con Cyd Charisse. Con la nuova partner ritrova l'abilità di un tempo e continua quindi a lavorare nel cinema conquistando una serie di nuovi successi tra cui, una seconda volta, con Papà gambalunga, insieme a Leslie Caron, e Cenerentola a Parigi, con Audrey Hepburn. Ritorna a lavorare con Ginger Rogers nei film Ninotchka di Lubitsch e La bella di mosca di Mamoulian. Nel 1959 appare in una parte per lui nuova, drammatica: quella del medico nel film L'ultima spiaggia di Stanley Kramer. vedi anche Footloose compie 40 anni, le cose da sapere sul film con Kevin Bacon

Il declino, la vita privata e i riconoscimenti Dagli anni ’60 la stella di Fred Astaire è in declino. Dopo vari insuccessi cinematografici si dedica alla televisione vincendo anche un Emmy. Dopo una lunga pausa, ritorna al cinema nel 1974 in C'era una volta Hollywood nei panni del narratore, accennando anche alcuni passi di danza, ma principalmente per commentare brani dei suoi film di successo. Si ripresenta ancora agli spettatori cinematografici, nello stesso ruolo di conduttore, con Hollywood, Hollywood di Gene Kelly, girato nel 1976. Nonostante sia considerato uno dei migliori ballerini, cantanti, attori e personaggi del mondo del cinema e del musical, Fred Astaire non ha mai vinto un Oscar con uno dei suoi grandi film, ma soltanto un premio speciale dell'Academy Award nel 1950 e, ormai anziano, un'inaspettata nomination come Migliore attore non protagonista per il film di John Guillermin L’inferno di cristallo del 1974. Dal lato della vita privata, Astaire sposa nel 1933 Phyllis Potter, figlia di un noto medico di Boston e divorziata con un figlio, la quale darà al ballerino i figli Fred jr. e Ava. Fred le resta accanto fino alla morte di lei per un tumore, il 13 settembre 1954. Nel 1980, l'anziano attore si sposa con Robyn Smith, di 45 anni più giovane. Il matrimonio dura fino alla morte di Fred Astaire, scomparso a Los Angeles il 22 giugno 1987 all’età di 88 anni per complicanze di una grave influenza. vedi anche Gene Kelly, 25 anni fa moriva il "re dei musical": i suoi film