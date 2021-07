Attrice, cantante e ballerina, è al 14esimo posto tra le più grandi star della storia del cinema dell'American Film Institute. Nota in particolare per il proficuo sodalizio con Fred Astaire, suo partner in numerosi musical di successo, è stata anche un'ottima interprete di ruoli drammatici vincendo un Oscar come miglior attrice per "Kitty Foyle, ragazza innamorata"