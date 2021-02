3/15 WebPhoto

Vero nome Eugene Curran Kelly, è nato a Pittsburgh nel 1912. Dopo essere stato colpito da due ictus, Gene Kelly è morto il 2 febbraio del 1996 a 83 anni. La sua carriera inizia a Broadway come ballerino di supporto per approdare sul grande schermo nel 1942 in "For me and my gal", accanto a Judy Garland

Judy Garland, un film da Oscar e una vita tra luci e ombre