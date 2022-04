Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la featurette

approfondimento

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo poster del film

Cresce sempre di più l’attesa per il lavoro che regalerà nuove avventure, azione e adrenalina. Nelle scorse ore Fandango ha condiviso una featurette in cui l’attore protagonista ha mostrato grande entusiasmo per l’uscita della pellicola. “È la più fantastica nuova fase della Marvel”.