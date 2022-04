Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo poster del film

Gli account Instagram del film e dei Marvel Studios hanno pubblicato una nuova locandina di Doctor Strange nel Multiverso della Follia , in uscita il 4 maggio nelle sale cinematografiche italiane

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo poster

Manca sempre meno alla distribuzione della nuova pellicola diretta da Sam Raimi e con protagonista Benedict Cumberbatch, uno dei volti più amati e popolari di Hollywood, tra i riconoscimenti ottenuti dall’artista ben due nomination agli Academy Awards come Miglior attore per The Imitation Game e Il potere del cane.