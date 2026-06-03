Backrooms 2 è in lavorazione. Cosa sappiamo sul sequel del filmCinema
I numeri al box office globale hanno spinto i realizzatori del film horror a discutere di un nuovo capitolo. Il creatore Parsons aveva già espresso il desiderio di espandere l'universo narrativo del lungometraggio
Backrooms è in testa al box office in Italia e il film di Kane Parsons targato A24 è un vero e proprio fenomeno globale, come provano i numeri al botteghino negli Stati Uniti dove si prevede riuscirà a tenere testa anche ai titoli in arrivo questa settimana, da Scary Movie a Masters of the Universe.
L'entusiasmo e la discussione online sulla storia misteriosa il cui mito è nato proprio in rete ha spinto i produttori ad intavolare il discorso su un seguito.
Parsons sarebbe ancora sotto contratto con A24 e il progetto è naturalmente ancora in fase inziale ma Deadline ha confermato in esclusiva che Backrooms 2 si farà.
Non c'è ancora una possibile data di uscita e i dettagli sono ancora da discutere ma una cosa è certa: il pubblico che ha apprezzato le atmosfere inquietanti del film in sala dallo scorso 27 maggio potrà continuare ad interrogarsi sul mondo che esiste oltre la parete della realtà conosciuta.
In cerca di uno sceneggiatore
Backrooms 2 è un progetto di cui A24 e Kane Parsons, il regista classe 2005 che è l'autore della web serie virale da cui è tratto il film ora al cinema, dovranno occuparsi presto, lo confermano i magazine di settore con Deadline in testa che però precisa che al momento la discussione sul seguito del film con Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve è in fase embrionale.
Parsons sarebbe in cerca di uno sceneggiatore per il sequel del film sci-fi con forti sfumature horror.
La sceneggiatura di Backrooms è stata scritta da Will Soodik e non è detto che l'autore sarà ancora nel team di produzione del nuovo film.
Le fonti confermano che al momento non ci sono ipotesi sulla finestra di uscita di Backrooms 2, film che, inoltre, potrebbe avere protagonisti diversi da quelli che abbiamo conosciuto nel primo capitolo.
La storia raccontata sul grande schermo ha come personaggi principali Clark, un venditore di mobili interpretato da Chiwetel Ejioford, e Mary Klyne, la sua analista, che ha il volto di Renate Reinsve.
Entrambi fanno esperienza delle backrooms e, dal momento che la natura delle stesse è particolarmente misteriosa, potrebbero ricomparire nella trama. Oppure no.
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In fase di promozione del film Kane Parsons si era augurato che da questo primo lavoro potesse nascere una saga, un'espansione della storia che avrebbe condotto ad altri film, così come è successo per la web serie che conta ventiquattro episodi su YouTube più diversi altri footage.
Quella di Backrooms, in effetti, è una storia che per natura si presta a numerose possibili aperture e i realizzatori hanno lavorato abilmente nel primo capitolo per puntare al massimo sull'ambiguità di una trama che lascia pmolte domande senza risposta.
Ad oggi il semaforo verde a un nuovo film è un segnale più che positivo per l'industria alla quale sono bastati i numeri del primo weekend di incassi per dare fiducia a una produzione di genere.
Mentre scriviamo, Backrooms ha superato i centoventi milioni di dollari di incassi globali provenienti da un pubblico composto per quasi in 90% da spettatori con età inferiore a 35 anni, dati importanti che confermano l'entusiasmo crescente per il genere horror, attualmente nel pieno di una vera e propria rinascita.
Backrooms ma anche Obsession di Curry Backer, arrivato in sala sempre nel mese di maggio, hanno realizzato numeri inaspettati confermando la crescita d'interesse del pubblico in questo particolare momento storico caratterizzato da ansia sociale per i film dell'orrore e anche per i thriller di stampo psicologico.
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