Morto William H. Wisher Jr, sceneggiatore di Terminator e Terminator 2

Il cinema di genere perde una delle firme che ne hanno segnato l'immaginario. William Howard Wisher Jr., nato il 23 maggio 1955 a Brea, in California, è scomparso all'età di 71 anni.

Una carriera legata a James Cameron

La notizia è stata diffusa per prima dal giornalista David Poland, amico dello sceneggiatore, e successivamente confermata dai familiari. Le cause della morte non sono state rese note.

Il legame con James Cameron affonda le radici nell'adolescenza: i due sono cresciuti insieme in una piccola città della California, e insieme hanno realizzato piccoli film artigianali molto prima di arrivare a Hollywood. Da quell'amicizia sarebbe nata una delle collaborazioni più fortunate del cinema d'azione degli anni Ottanta e Novanta.

Sul primo Terminator, uscito nel 1984, il contributo di Wisher fu inizialmente riconosciuto in forma più contenuta, ma il suo apporto risultò decisivo nella costruzione di alcune parti del racconto, in particolare quelle legate al personaggio di Sarah Connor e alle sequenze ambientate nel distretto di polizia. Su Terminator 2 - Il giorno del giudizio, del 1991, ottenne invece il pieno credito come co-sceneggiatore accanto a Cameron, consolidando il proprio ruolo nella mitologia della saga.

Nel salutarlo, la famiglia ha diffuso un messaggio in cui ricorda la sua eredità umana e artistica: "William credeva che le storie avessero il potere di unire le persone attraverso le generazioni. Mentre il mondo celebra i film indimenticabili che ha contribuito a creare, noi lo ricorderemo per la sua gentilezza, il suo umorismo, la sua brillante immaginazione e l'amore che donava così liberamente".