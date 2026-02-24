Lily Collins sarà Audrey Hepburn nel film su “Colazione da Tiffany”

L'attrice e modella interpreterà Audrey Hepburn in un film che racconta la nascita di Colazione da Tiffany, il classico del 1961 diventato un pilastro della cultura pop. Ispirato al libro di Sam Wasson Colazione con Audrey, il film esplora tensioni creative, scelte artistiche e la costruzione dell’icona Holly Golightly. La sceneggiatura è firmata da Alena Smith e Collins sarà anche coproduttrice

Un libro che riporta alla vita il set di un’epoca

Il film sarà scritto da Alena Smith, creatrice di Dickinson, e si basa sul bestseller di Sam Wasson Colazione con Audrey. La diva, lo scrittore e il film che crearono la donna moderna. Wasson riporta alla luce la complessità di quel set: la sensibilità di Hepburn, le tensioni artistiche, le ambizioni di Truman Capote — che aveva immaginato una protagonista molto diversa —, il lavoro della costumista Edith Head e la regia di Blake Edwards. Come sottolinea The Hollywood Reporter, il libro “ripercorre la pre-produzione del film, le problematiche sul set e un’uscita che è diventata un momento spartiacque per il cinema, la moda e la cultura in generale”. Lily Collins non sarà solo protagonista: sarà anche coproduttrice attraverso Case Study Films, insieme a Imagine Entertainment. Nel team produttivo figurano Scott LaStaiti, Brian Grazer, Jeb Brody e Justin Wilkes. Sam Wasson sarà produttore esecutivo con Marc Gilbar e Brandon Millan per Felix Farmer Productions, mentre Joyce Choi seguirà lo sviluppo per Imagine.