Chi è Nicola Savino, conduttore del DopoFestival di Sanremo 2026

A raccontare la kermesse sanremese dal Teatro del Casinò, subito dopo la prima serata all’Ariston, quest’anno ci sarà “l’uomo della strada”. Improvvisazione, simpatia e grande competenza: sono queste le caratteristiche che hanno spinto Carlo Conti a scegliere la storica voce di Radio Deejay, incaricata di selezionare la rosa dei co-conduttori del “late night show”. “Vogliamo divertirci”, ha commentato in conferenza stampa. “Non temo l’errore, perché l’errore è bellezza”.