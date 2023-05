Keanu Reeves si riunisce con i Dogstar dopo vent'anni

In attesa di tornare sul set per il quinto capitolo della saga di John Wick, l’attore si dedica alla sua passione per la musica

Il ritorno dei Dogstar

Erano ben vent’anni che Keanu Reeves non saliva su un palco per esibirsi con la sua band rock, il che ha generato nell’attore 58enne non poco nervosismo. Fortunatamente, come ha riferito lo stesso Reeves al San Francisco Chronicle, il suo compagno di band Robert Mailhouse è stato in grado di metterlo a suo agio. “Era semplicemente super positivo. Era tipo 'Ascolta la musica. Sii presente nella canzone, e da lì andrà da sè’”, ha raccontato l’attore. E così è stato. Acclamata dal pubblico, la band ha eseguito una serie di brani dagli album Our Little Visionary del 1996 e Happy Ending del 2000, oltre ad aver suonato in anteprima alcune nuove tracce del loro prossimo terzo album, tra cui Glimmer e Flowers.

“Abbiamo suonato le canzoni del repertorio, e poi non possiamo farne a meno, abbiamo appena iniziato a scrivere”, ha raccontato Keanu Reeves dopo essersi esibito sul palco di Napa Valley. “Mi mancava suonare insieme, mi mancava scrivere insieme, mi mancava fare spettacoli insieme. È qualcosa che mi è sempre mancato”. Già agli inizi del 2020, infatti, l’attore aveva contribuito alla scrittura dei pezzi del nuovo album dei Dogstar, di cui non è ancora chiara la data di uscita definitiva. Ma una cosa è certa: Reeves ama la musica, e difficilmente abbandonerà nuovamente la sua vita da rocker.