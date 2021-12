Keanu Reeves e la musica: le band preferite dell'attore

L’attore ha da sempre una grande passione per la musica e in una recente intervista ha rilevato quali sono i suoi gruppi preferiti

Nel 1996, prima dell'uscita di Our Little Visionary, Keanu Reeves aveva anche parlato della musica dei Dogstar: “Le nostre canzoni sono un po' ingannevoli. Hanno un aspetto pop, ma i testi non sono pop. Non copiamo nessuno”. Nella stessa intervista l’attore ha svelato quali sono le sue band preferite.

La musica ha giocato un ruolo chiave nella vita di Keanu Reeves sin dalla sua nascita. Oltre alla recitazione, a metà degli anni '90 ha anche fatto un'incursione nel mondo della musica con la sua band Dogstar . Attivo tra il 1991 e il 2002, il gruppo ha riscontrato un discreto successo. Il protagonista di Matrix e John Wick ne aveva parlato anche nel 2017 spiegando come il gruppo fosse nato per caso. Un gruppo di amici che aveva iniziato a suonare in un garage, a scrivere canzoni e a decidere poi di uscire e suonarle. La band ha pubblicato due album: Our Little Visionary del 1996 e Happy Ending del 2000.

Le band preferite da Keanu Reeves

Keanu Reeves ha rivelato che le sue band preferite sono Fugazi, The Ramones, Exploited, Discharge, il primo Elvis Costello, The Clash, Violent Femmes, Joy Division, Minor Threat e Bad Brains: “Questi sono sicuramente i gruppi su cui mi sono fatto le ossa", ha spiegato l’attore. Lo stesso Keanu Reeves ha spiegato il suo amore per gli eroi post-punk di Manchester, i Joy Division, in una sessione di domande e risposte di qualche anno fa. Un fan gli ha chiesto quale fosse la sua canzone preferita e lui ha risposto: "Oggi sceglierò: 'Love Will Tear Us Apart' dai Joy Division!”

Non era la prima volta che menzionava l'influenza dei Joy Division. In un'intervista del 2000, aveva spiegato che Peter Hook dei Joy Division e poi dei New Order è il suo bassista di riferimento. "È una specie di linea di basso ma una linea di melodia", ha spiegato. “E un po' romanticamente epico, in un modo gotico”. In un'intervista del 1993 l’attore di Matrix ha anche menzionato un'altra delle sue band preferite i Fugazi, gruppo post-hardcore statunitense.