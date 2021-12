Matrix Resurrections, nuova clip video con Keanu Reeves

Faccia a faccia tra Bugs e Neo nella nuova clip di Matrix Resurrections. Il prescelto è attanagliato da alcuni ricordi frammentati. È tempo di tornare nella tana del coniglio Condividi

Si avvicina l’uscita al cinema di Matrix Resurrections, in Italia disponibile sul grande schermo dall’1 gennaio 2021. Si sta parlando molto di questa quarta pellicola della celebre saga, con i fan che non vedono l’ora di scoprire cosa abbia in serbo per loro Lana Wachowski. Al centro di tutto dovrebbe esserci una storia d’amore, quella tra Neo e Trinity. Una seconda chance per loro, che non hanno memoria del proprio passato, o quasi.

Matrix Resurrections, nuova clip

IGN ha pubblicato una clip video esclusiva di Matrix Resurrections, mostrando Neo e Bugs. Quest'ultimo è un personaggio di grande rilevanza nella nuova pellicola del franchise. Vediamo un Keanu Reeves pronto a saltare nel vuoto, sospinto probabilmente da ricordi frammentati nella propria mente. Qualcosa dentro di lui gli dice che è in grado di volare ma Bugs interviene giusto in tempo per salvarlo. Il suo percorso avrà inizio altrove. Lei gli spiega d'essere stata salvata da lui, o almeno da una versione dell'eletto. Era persa nel gioco delle macchine e lui l'ha risvegliata. Ora è lei a tendergli la mano, proponendogli di seguire il coniglio nella sua tana.