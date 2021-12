Matrix Resurrections, perché Keanu Reeves preferisce Neo a John Wick

Il quarto film della saga di Matrix sarà incentrato su una storia d’amore, quella tra Neo e Trinity. Ecco le parole di Keanu Reeves sul film in uscita a gennaio 2022 Condividi

Il Covid ha impedito la realizzazione del Keanu Day, ovvero dell’arrivo al cinema, nello stesso giorno di Matrix 4 e John Wick 4. La star di Hollywood è passata da un set all’altro ma, nonostante questo, le uscite sul grande schermo sono ben distanti l’una dall’altra. Il quarto capitolo della saga dell’assassino arriverà infatti il 27 maggio 2022. Per quanto riguarda la nuova avventura di Lana Wachowski, invece, inaugurerà il nuovo anno, trovando spazio in sala l’1 gennaio 2022.

approfondimento Matrix Resurrections, Keanu Reeves rivela la scena più folle Non c’è motivo di dover scegliere uno dei due personaggi. Si può serenamente amarli entrambi, soprattutto ora che il loro look si somiglia incredibilmente. Dovendo infatti passare da un ruolo all’altro, così da girarli nei tempi previsti, va da sé che si sia preferito optare per una caratterizzazione estetica molto simile. Vedremo dunque un Neo con i capelli lunghi e la barba curata, come evidenziato dai vari teaser e trailer pubblicati. La domanda però è: Keanu Reeves preferisce Neo o John Wick?

Keanu Reeves preferisce Neo approfondimento Constantine, Keanu Reeves ha ancora voglia di un nuovo film Durante la promozione di Matrix Resurrections, un fan ha costretto l’attore a scegliere tra i suoi due personaggi più famosi: “Chi preferiresti essere nella vita reale, Neo o John Wick?”. Keanu Reeves ha provato a dare una risposta onesta ed ecco qual è il suo pensiero. “Ci sarebbe molto da dire su entrambi. Visto che stiamo parlando di Matrix Resurrections, non credo che a John Wick dispiacerebbe la mia risposta. Credo capirebbe. Suppongo che avere la possibilità di stare con Trinity e scoprire come sarebbe la loro vita insieme è una cosa per cui John Wick direbbe: ‘Ti copro le spalle’”.