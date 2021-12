Matrix Resurrections, Keanu Reeves rivela la scena più folle

Keanu Reeves sta per tornare al cinema in Matrix Resurrections. I fan potranno ammirare ancora una volta Neo all’opera contro le macchine. Ricevere la proposta di Lana Wachowski è stata una grande emozione per lui, come ha spiegato al Graham Norton Show: “Ero a casa e mi è arrivato un messaggio di Lana Wachowski, nel quale mi ha chiesto se mi andava di girare un altro film di Matrix. Le ho detto che sarebbe fantastico ma che ero morto. Ecco la sua risposta: ‘Sicuro?’. Ha scritto una bellissima sceneggiatura. Questa storia è meravigliosa”.

Matrix Resurrections, lo stunt più folle

approfondimento

Matrix Resurrections, possibile cameo di Tom Hardy

L’uscita al cinema di Matrix Resurrections si avvicina. In Italia il film sarà al cinema dall’1 gennaio 2022. Per questo motivo Keanu Reeves è più impegnato che mai in interviste promozionali. Nello studio di Stephen Colbert ha parlato della scena più folle girata per questo quarto capitolo della saga di Matrix: “Ho dovuto saltare da un edificio di 46 piani. Stiamo parlando di Matrix e di Lana Wachowski e lei ha bisogno della luce giusta per girare. A volte pretende la luce naturale e in fondo anche tu vuoi che il film sia perfetto. Lo abbiamo quindi fatto per 20 volte. Ero legato con dei cavi, ovviamente. Eravamo io e Carrie-Anne Moss e il tutto è durato due giorni. È stato molto difficile la prima volta ma dalla seconda la paura è scomparsa. È necessario affrontarla e lasciarsi andare”.