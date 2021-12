Matrix Resurrections, possibile cameo di Tom Hardy

Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine Den of Geek, Tom Hardy potrebbe apparire in una scena della pellicola con protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss Condividi

Una presenza del tutto inaspettata. L’attore britannico, classe 1977, potrebbe essere entrato a far parte del nuovo atteso capitolo di una delle saghe più popolari e rivoluzionarie della settima arte. Poco fa il magazine Den of Geek ha rilanciato le dichiarazioni di Jessica Henwick in merito al coinvolgimento di Tom Hardy (FOTO) in Matrix Resurrections.

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss sono pronti per tornare a indossare i panni di Neo e Trinity. Nelle scorse ore Den of Geek ha intervistato Jessica Henwick in merito alla produzione del nuovo film lanciando un'indiscrezione che ha immediatamente conquistato grande attenzione da parte del pubblico.

L'attrice ha rivelato che Tom Hardy potrebbe esser presente nel nuovo film vista la concomitanza a San Francisco delle riprese della pellicola con quelle di Venom 2. Jessica Henwick ha dichiarato: "Abbiamo filmato a San Francisco sullo stesso periodo di Venom 2 e ho incontrato Tom Hardy".

L'attrice ha aggiunto: "Tom Hardy e io corriamo nello sfondo di una delle scene. Sono curiosa di vedere se ci sarà anche nel cut finale".