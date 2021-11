La storica voce del protagonista della saga rivela che la versione in italiano della quarta pellicola del franchise è terminata. Il film è praticamente pronto per il debutto nelle sale

L'attesa per “Matrix Resurrections”, quarta pellicola della saga sci-fi di fama planetaria diretta da Lana Wachowski, è ormai a livelli altissimi e l'entusiasmo dei realizzatori è alle stelle anche nel nostro paese. Alla grande festa per il debutto del nuovo capitolo della storia, atteso nelle sale italiane il prossimo primo gennaio, si è infatti unito Luca Ward, l'attore romano che nella versione italiana della saga dà la voce a Neo. Il doppiaggio di Keanu Reeves è terminato e Ward lo ha comunicato ai follower con un post.

Luca Ward, storica voce di Neo

approfondimento

Matrix 4 Resurrections, la data di uscita e cosa sapere sul film 2021

Non ci sta più nella pelle Luca Ward e il tono del post sul suo profilo Instagram lo conferma: “Doppiaggio eseguito per Neo!”, un annuncio secco ma da cui trapela tutta l'emozione per aver preso parte ad un progetto così atteso e così amato dal pubblico. Luca Ward, storica voce italiana di Keanu Reeves, è certamente tra i fan dell'avventura di “Matrix”, iniziata sullo schermo oltre venti anni fa e, da appassionato, ha voluto rendere noto a tutti gli spettatori italiani che l'attesa per conoscere i nuovi sviluppi della storia sta per terminare.

L'annuncio della fine del doppiaggio delle parti del protagonista lascia ben sperare che in generale la versione italiana del film sia a buon punto. Nel post, Ward si ricorda di menzionare Warner Bros. Italia che tradizionalemente si occupa della distribuzione dei film della saga di Lana e Lilly Wachowski nel nostro paese.