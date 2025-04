Miley Cyrus, Something Beautiful presentato al Tribeca Festival

Venerdì 30 maggio l’artista statunitense pubblicherà l’atteso album Something Beautiful contenente i brani End of the World, Prelude e la title track

Il 6 giugno Miley Cyrus presenterà il visual album Something Beautiful al Tribeca Film Festival. Il progetto conterrà i singoli End of the World, Prelude e la title track. La cantante sul nuovo disco: “Significa il mondo per me”.

miley cyrus, la presentazione al tribeca film festival

Tra poche settimane l’artista statunitense (FOTO) farà il suo atteso ritorno con il disco Something Beautiful. Il 6 giugno Miley Cyrus presenterà il visual album all’edizione 2025 del Tribeca Film Festival, in programma a New York dal 2022.

In occasione della distribuzione del primo singolo ufficiale End of the World, la cantante ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Grazie per tutto l’amore che state mostrando per questo disco. Il mio nuovo album Something Beautiful significa il mondo per me, visto che è stato il mio mondo per molti anni".

Miley Cyrus ha concluso: "Questo processo è stato pieno di devozione pura e condividerlo con tutti voi ora è la mia più grande gioia”.