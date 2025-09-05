Elettra Lamborghini è tornata con il singolo Miaw Wau

Oltre due miliardi e mezzo di streaming totali, quindici dischi di platino e tre dischi d’oro sono soltanto alcuni dei numeri incredibili della carriera di Elettra Lamborghini. Tra i suoi successi ricordiamo Pistolero, Fanfare con Guè e Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo
Il singolo, interamente in lingua spagnola, è un ritorno alle sonorità di Pem Pem, uno dei brani più amati di Elettra Lamborghini. La cantante e conduttrice (FOTO) ha pubblicato anche il videoclip ufficiale di Miaw Wau con protagonista l’influencer Aaron Mercury.
elettra lamborghini, è uscito il videocliop di Miaw Wau
Oltre due miliardi e mezzo di streaming totali, quindici dischi di platino e tre dischi d’oro sono soltanto alcuni dei numeri incredibili della carriera musicale di Elettra Lamborghini. A pochi mesi di distanza dall’uscita del brano Castigo con Mayo, l’artista ha lanciato il nuovo singolo Miaw Wau. Il brano mescola provocazione e divertimento raccontando il gioco della seduzione. Ecco il testo della nuova canzone di Elettra Lamborghini:
Papi, vamos a jugar al zoológico
Traje vitaminas pa’ que te pongas psicótico
Dale, quiero que te pongas erótico
Saca tu bellaco y le sigo
Si quiero ser tu gata, miau
Quieres que lo deje arañar
Si quiero ser tu perra, perra, wow
Lo hacemos con el
Si quiero ser tu gata, miau
Quieres que lo deje arañar
Si quiero ser tu perra, perra, wow
Lo hacemos con el
Un chacalito me quiere cuidar
Voy a encerrarlo en mi jaula
Como perrito se puso a jugar
Y esta gatita le encanta
Un chacalito me quiere cuidar
Voy a encerrarlo en mi jaula
Como perrito se puso a jugar
Y esta gatita le encanta
Yo te quiero, mau, mau
Que me gana, mau
Como delincuente
Que te quiere su coneja
Siempre me cortea
Pa’ dejarme llena la bandeja
Aquí en mi peach
Me dice ‘me piaci’
Me quiere abrir las piernas como pistache
Pero a escondidas pa’ que no nos rachen
Bien fugitivos como mapache
Si quiero ser tu gata, miau
Quieres que lo deje arañar
Si quiero ser tu perra, perra, wow
Lo hacemos con el
Si quiero ser tu gata, miau
Quieres que lo deje arañar
Si quiero ser tu perra, perra, wow
Lo hacemos con el
Un chacalito me quiere cuidar
Voy a encerrarlo en mi jaula
Como perrito se puso a jugar
Y esta gatita le encanta
Elettra Lamborghini, è uscito il nuovo singolo Castigo con Mayo
Nel 2018 Eletta Lamborghini ha conquistato grande attenzione mediatica con il singolo Pem Pem, certificato disco di platino. Il brano ha anticipato l’uscita del suo primo album Twerking Queen contenente anche le canzoni Mala, Fanfare con Guè e Tócame con Pitbull e Childsplay. Nel febbraio del 2020 l’artista ha presentato Musica (e il resto scompare) in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno l’artista è stata una delle co-conduttrici della terza serata della kermesse musicale condotta da Carlo Conti.
Chi è Elettra Lamborghini, la cantante co-conduttrice a Sanremo
Nel corso degli anni, Elettra Lamborghini ha scalato le classifiche con numerosi altri successi: da La Isla con Giusy Ferreri a Dire fare baciare con Shade passando per i tormentoni Pistolero e Caramello con Rocco Hunt (FOTO) e Lola Índigo. Ricordiamo anche la collaborazione Lamborghini RMX con Sfera Ebbasta e Guè.
