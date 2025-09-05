Esplora tutte le offerte Sky
Elettra Lamborghini è tornata con il singolo Miaw Wau

Musica
©Getty

Oltre due miliardi e mezzo di streaming totali, quindici dischi di platino e tre dischi d’oro sono soltanto alcuni dei numeri incredibili della carriera di Elettra Lamborghini. Tra i suoi successi ricordiamo Pistolero, Fanfare con Guè e Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo

Il singolo, interamente in lingua spagnola, è un ritorno alle sonorità di Pem Pem, uno dei brani più amati di Elettra Lamborghini. La cantante e conduttrice (FOTO) ha pubblicato anche il videoclip ufficiale di Miaw Wau con protagonista l’influencer Aaron Mercury.

elettra lamborghini, è uscito il videocliop di Miaw Wau

Papi, vamos a jugar al zoológico

Traje vitaminas pa’ que te pongas psicótico

Dale, quiero que te pongas erótico

Saca tu bellaco y le sigo

Si quiero ser tu gata, miau

Quieres que lo deje arañar

Si quiero ser tu perra, perra, wow

Lo hacemos con el

Si quiero ser tu gata, miau

Quieres que lo deje arañar

Si quiero ser tu perra, perra, wow

Lo hacemos con el

Un chacalito me quiere cuidar

Voy a encerrarlo en mi jaula

Como perrito se puso a jugar

Y esta gatita le encanta

Un chacalito me quiere cuidar

Voy a encerrarlo en mi jaula

Como perrito se puso a jugar

Y esta gatita le encanta

Yo te quiero, mau, mau

Que me gana, mau

Como delincuente

Que te quiere su coneja

Siempre me cortea

Pa’ dejarme llena la bandeja

Aquí en mi peach

Me dice ‘me piaci’

Me quiere abrir las piernas como pistache

Pero a escondidas pa’ que no nos rachen

Bien fugitivos como mapache

Si quiero ser tu gata, miau

Quieres que lo deje arañar

Si quiero ser tu perra, perra, wow

Lo hacemos con el

Si quiero ser tu gata, miau

Quieres que lo deje arañar

Si quiero ser tu perra, perra, wow

Lo hacemos con el

Un chacalito me quiere cuidar

Voy a encerrarlo en mi jaula

Como perrito se puso a jugar

Y esta gatita le encanta

Nel 2018 Eletta Lamborghini ha conquistato grande attenzione mediatica con il singolo Pem Pem, certificato disco di platino. Il brano ha anticipato l’uscita del suo primo album Twerking Queen contenente anche le canzoni Mala, Fanfare con Guè e Tócame con Pitbull e Childsplay. Nel febbraio del 2020 l’artista ha presentato Musica (e il resto scompare) in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno l’artista è stata una delle co-conduttrici della terza serata della kermesse musicale condotta da Carlo Conti.

Nel corso degli anni, Elettra Lamborghini ha scalato le classifiche con numerosi altri successi: da La Isla con Giusy Ferreri a Dire fare baciare con Shade passando per i tormentoni Pistolero e Caramello con Rocco Hunt (FOTO) e Lola Índigo. Ricordiamo anche la collaborazione Lamborghini RMX con Sfera Ebbasta e Guè.

Spettacolo: Per te