Elettra Lamborghini è tornata con il singolo Miaw Wau

Oltre due miliardi e mezzo di streaming totali, quindici dischi di platino e tre dischi d’oro sono soltanto alcuni dei numeri incredibili della carriera di Elettra Lamborghini. Tra i suoi successi ricordiamo Pistolero, Fanfare con Guè e Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo

Il singolo, interamente in lingua spagnola, è un ritorno alle sonorità di Pem Pem, uno dei brani più amati di Elettra Lamborghini. La cantante e conduttrice (FOTO) ha pubblicato anche il videoclip ufficiale di Miaw Wau con protagonista l’influencer Aaron Mercury.

elettra lamborghini, è uscito il videocliop di Miaw Wau Oltre due miliardi e mezzo di streaming totali, quindici dischi di platino e tre dischi d’oro sono soltanto alcuni dei numeri incredibili della carriera musicale di Elettra Lamborghini. A pochi mesi di distanza dall’uscita del brano Castigo con Mayo, l’artista ha lanciato il nuovo singolo Miaw Wau. Il brano mescola provocazione e divertimento raccontando il gioco della seduzione. Ecco il testo della nuova canzone di Elettra Lamborghini: Papi, vamos a jugar al zoológico Traje vitaminas pa’ que te pongas psicótico Dale, quiero que te pongas erótico Saca tu bellaco y le sigo Si quiero ser tu gata, miau Quieres que lo deje arañar Si quiero ser tu perra, perra, wow Lo hacemos con el Si quiero ser tu gata, miau Quieres que lo deje arañar Si quiero ser tu perra, perra, wow Lo hacemos con el Un chacalito me quiere cuidar Voy a encerrarlo en mi jaula Como perrito se puso a jugar Y esta gatita le encanta Un chacalito me quiere cuidar Voy a encerrarlo en mi jaula Como perrito se puso a jugar Y esta gatita le encanta Yo te quiero, mau, mau Que me gana, mau Como delincuente Que te quiere su coneja Siempre me cortea Pa’ dejarme llena la bandeja Aquí en mi peach Me dice ‘me piaci’ Me quiere abrir las piernas como pistache Pero a escondidas pa’ que no nos rachen Bien fugitivos como mapache Si quiero ser tu gata, miau Quieres que lo deje arañar Si quiero ser tu perra, perra, wow Lo hacemos con el Si quiero ser tu gata, miau Quieres que lo deje arañar Si quiero ser tu perra, perra, wow Lo hacemos con el Un chacalito me quiere cuidar Voy a encerrarlo en mi jaula Como perrito se puso a jugar Y esta gatita le encanta Approfondimento Elettra Lamborghini, è uscito il nuovo singolo Castigo con Mayo

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Nel 2018 Eletta Lamborghini ha conquistato grande attenzione mediatica con il singolo Pem Pem, certificato disco di platino. Il brano ha anticipato l’uscita del suo primo album Twerking Queen contenente anche le canzoni Mala, Fanfare con Guè e Tócame con Pitbull e Childsplay. Nel febbraio del 2020 l’artista ha presentato Musica (e il resto scompare) in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno l’artista è stata una delle co-conduttrici della terza serata della kermesse musicale condotta da Carlo Conti. Approfondimento Chi è Elettra Lamborghini, la cantante co-conduttrice a Sanremo