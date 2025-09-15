Chi è Elettra Lamborghini, cantante e conduttrice di Boss in incognito

6/11 ©IPA/Fotogramma

Elettra ha esordito in tv nel 2015 come ospite di Chiambretti Night, per poi partecipare l'anno successivo a Super Shore 16 (in onda in Spagna e in America Latina). Il suo nome, tuttavia, ha cominciato a diffondersi in Italia nel 2017 quando - dopo aver partecipato al Gran Hermano VIP in Spagna e a Geordie Shore in UK - ha duettato con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta in Lamborghini RMX