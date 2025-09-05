Italia’s Got Talent 2025, cosa sapere sulla nuova edizione dello show

Esplora tutte le offerte Sky
Italia’s Got Talent 2025, tutto sulla nuova edizione dello show con Alessandro Cattelan

Spettacolo
Introduzione

Mara Maionchi, Elettra Lamborghini e Frank Matano tornano a vestire i panni dei giudici, accanto a una new entry d'eccezione: Alessandro Cattelan. L'edizione 2025 dello show ha debuttato su Disney+ venerdì 5 settembre

 

Quello che devi sapere

Italia's Got Talent, le novità dell'edizione 2025

Da venerdì 5 settembre, è disponibile su Disney+ la nuova edizione di Italia's Got Talent. Visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, lo show vanta un totale di nove puntate: le 6 audizioni sono state registrate a Catanzaro, le 2 semifinali a Vicenza. La finale, che si terrà anch'essa a Vicenza, verrà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre su Disney+ (il che, per Disney+, rappresenta una vera novità). Il vincitore, che verrà scelto dal pubblico attraverso l'app, vincerà 100 mila euro. La più grande novità dell'edizione, tuttavia, è il quarto giudice: accanto a Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini, per la prima volta, ci sarà Alessandro Cattelan. La conduzione resta invece nelle mani di Aurora e Fru dei The Jackal.

Alessandro Cattelan giudice per la prima volta

Per la prima volta Alessandro Cattelan veste i panni del giudice a Italia’s Got Talent, aggiungendo un nuovo tassello alla sua (già) ricca carriera televisiva. Nato come volto di MTV, è poi passato a programmi di successo su Sky come X Factor: per dieci edizioni ha guidato lo show, diventando un punto di riferimento dell’intrattenimento musicale in Italia. Autore e creatore di format originali, tra cui EPCC – E poi c’è Cattelan, che ha introdotto nel panorama televisivo italiano il linguaggio fresco e coinvolgente del late night show, in Rai ha condotto l'Eurovision Song Contest 2022 e, nel 2025, Sanremo Giovani.

Frank Matano, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi confermati

Accanto ad Alessandro Cattelan, la giuria di Italia’s Got Talent è completata da tre volti amatissimi. Elettra Lamborghini, cantante e performer dallo stile esplosivo, ha conquistato il pubblico con i suoi brani travolgenti e la sua personalità ironica e diretta, diventando anche un personaggio televisivo di grande popolarità. Frank Matano, comico e attore nato su YouTube, si è affermato come uno dei talenti più versatili della comicità italiana, spaziando dal web alla tv e al cinema. Mara Maionchi, vera icona della discografia italiana, produttrice, scopritrice di talenti e giudice di lunga esperienza, è apprezzata per la sua schiettezza, il senso dell’umorismo e l’occhio critico che hanno segnato intere generazioni di artisti. Insieme, i quattro formano una giuria che promette scintille.

La conduzione

A completare il team ci sono Aurora Leone e Gianluca “Fru” Colucci, due dei volti più amati del gruppo comico The Jackal. Aurora, attrice e sceneggiatrice, ha portato sul palco il suo umorismo intelligente e la sua ironia spontanea, affermandosi come una delle giovani voci più brillanti della comicità italiana. Fru, comico e content creator, ha conquistato il pubblico grazie al suo stile surreale e all’innata capacità di trasformare ogni situazione in un momento esilarante. In TV, si è fatto conoscere anche per Pechino Express.

