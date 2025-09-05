Italia’s Got Talent 2025, cosa sapere sulla nuova edizione dello show

Italia’s Got Talent 2025, tutto sulla nuova edizione dello show con Alessandro CattelanSpettacolo
Introduzione
Mara Maionchi, Elettra Lamborghini e Frank Matano tornano a vestire i panni dei giudici, accanto a una new entry d'eccezione: Alessandro Cattelan. L'edizione 2025 dello show ha debuttato su Disney+ venerdì 5 settembre
Quello che devi sapere
Italia's Got Talent, le novità dell'edizione 2025
Da venerdì 5 settembre, è disponibile su Disney+ la nuova edizione di Italia's Got Talent. Visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, lo show vanta un totale di nove puntate: le 6 audizioni sono state registrate a Catanzaro, le 2 semifinali a Vicenza. La finale, che si terrà anch'essa a Vicenza, verrà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre su Disney+ (il che, per Disney+, rappresenta una vera novità). Il vincitore, che verrà scelto dal pubblico attraverso l'app, vincerà 100 mila euro. La più grande novità dell'edizione, tuttavia, è il quarto giudice: accanto a Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini, per la prima volta, ci sarà Alessandro Cattelan. La conduzione resta invece nelle mani di Aurora e Fru dei The Jackal.
Alessandro Cattelan giudice per la prima volta
Per la prima volta Alessandro Cattelan veste i panni del giudice a Italia’s Got Talent, aggiungendo un nuovo tassello alla sua (già) ricca carriera televisiva. Nato come volto di MTV, è poi passato a programmi di successo su Sky come X Factor: per dieci edizioni ha guidato lo show, diventando un punto di riferimento dell’intrattenimento musicale in Italia. Autore e creatore di format originali, tra cui EPCC – E poi c’è Cattelan, che ha introdotto nel panorama televisivo italiano il linguaggio fresco e coinvolgente del late night show, in Rai ha condotto l'Eurovision Song Contest 2022 e, nel 2025, Sanremo Giovani.
Frank Matano, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi confermati
Accanto ad Alessandro Cattelan, la giuria di Italia’s Got Talent è completata da tre volti amatissimi. Elettra Lamborghini, cantante e performer dallo stile esplosivo, ha conquistato il pubblico con i suoi brani travolgenti e la sua personalità ironica e diretta, diventando anche un personaggio televisivo di grande popolarità. Frank Matano, comico e attore nato su YouTube, si è affermato come uno dei talenti più versatili della comicità italiana, spaziando dal web alla tv e al cinema. Mara Maionchi, vera icona della discografia italiana, produttrice, scopritrice di talenti e giudice di lunga esperienza, è apprezzata per la sua schiettezza, il senso dell’umorismo e l’occhio critico che hanno segnato intere generazioni di artisti. Insieme, i quattro formano una giuria che promette scintille.
La conduzione
A completare il team ci sono Aurora Leone e Gianluca “Fru” Colucci, due dei volti più amati del gruppo comico The Jackal. Aurora, attrice e sceneggiatrice, ha portato sul palco il suo umorismo intelligente e la sua ironia spontanea, affermandosi come una delle giovani voci più brillanti della comicità italiana. Fru, comico e content creator, ha conquistato il pubblico grazie al suo stile surreale e all’innata capacità di trasformare ogni situazione in un momento esilarante. In TV, si è fatto conoscere anche per Pechino Express.