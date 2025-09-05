Italia’s Got Talent 2025, cosa sapere sulla nuova edizione dello show

Accanto ad Alessandro Cattelan, la giuria di Italia’s Got Talent è completata da tre volti amatissimi. Elettra Lamborghini, cantante e performer dallo stile esplosivo, ha conquistato il pubblico con i suoi brani travolgenti e la sua personalità ironica e diretta, diventando anche un personaggio televisivo di grande popolarità. Frank Matano, comico e attore nato su YouTube, si è affermato come uno dei talenti più versatili della comicità italiana, spaziando dal web alla tv e al cinema. Mara Maionchi, vera icona della discografia italiana, produttrice, scopritrice di talenti e giudice di lunga esperienza, è apprezzata per la sua schiettezza, il senso dell’umorismo e l’occhio critico che hanno segnato intere generazioni di artisti. Insieme, i quattro formano una giuria che promette scintille.