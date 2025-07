Elettra Lamborghini, è uscito il nuovo singolo Castigo con Mayo

L'estate è iniziata ormai da qualche settimana ma Elettra Lamborghini è ancora più che in tempo per inserirsi nelle classifiche dei brani più caldi e ascoltati della stagione. Venerdì 4 luglio , data annunciata sui suoi seguitissimi profili social, esce Castigo il nuovo singolo che l'artista italiana ha realizzato in collaborazione con Mayo , cantante spagnolo. Castigo, un brano che invita al divertimento, è c antato in spagnolo . Lamborghini, che lo scorso maggio ha firmato con Universal Music Music México , da questo momento in poi produrrà anche brani in spagnolo e in inglese, in linea con l' apertura internazionale della sua carriera .

Elettra Lamborghini e Álvaro Mayo , che ha trionfato nel suo paese in Operación Triunfo e vanta già collaborazioni con Edurne e Mar Lucas, sono una delle coppie musicali dell'estate 2025 e col loro primo brano, Castigo, una canzone dalle sonorità miste , pop, latine, urban, puntano a conquistare le classifiche e gli streaming digitali. Il singolo, che farà parte della prima raccolta di brani di Mayo , Mayo Season, che uscirà il 5 settembre, del resto, è nato per conquistare il pubblico che ama la musica da ballare. Il testo (che riportiamo in basso in questo articolo) è proprio un invito a rompere le regole, a divertirsi, a vivere il momento. Non farlo è uno spreco, un comportamento quasi da punire, da qui il nome della canzone.

Il testo di Castigo

Elettra Lamboghini punta a rafforzare la sua presenza sul mercato internazionale con questo brano in cui canta nella stessa lingua dello spagnolo Mayo, con cui danza nel videoclip ufficiale del singolo, disponibile fin dal giorno dell'uscita sulle piattaforme digitali della canzone, il 4 luglio.

Castigo segna un nuovo inizio per l'artista italiana che ha condotto, insieme a Carlo Conti, una delle serate del Festival di Sanremo 2025. Da questo momento in poi, la sua discografia conterà brani in inglese e in spagnolo che accresceranno la sua platea di fan e ascoltatori e le offriranno l'opportunità di mettere a segno più collaborazioni come questa.

Seguono le parole della canzone.:





Y yo le pido a la luna

Que borre la huella-lla

De tus ojos negros

Que ahora son de ella-lla

Le puse tu nombre

A to'as las estrellas-llas

Pa' que cada noche

Pueda volverte a ver



Pero me acuerdo de ti

De tu carita, tu voz

Y tú mirándola así

Como te miraba yo

Y cuánto duele, siento un ay, ay, ay (ay, ay, ay)

Qué hice pa' merecer este castigo-o-o-o-o-o

Pero me acuerdo de ti

De tu carita, tu voz

Y tú mirándola así

Como te miraba yo

Y cuánto duele, siento un ay, ay, ay (ay, ay, ay)

Qué hice pa' merecer este castigo-o-o-o-o-o



Dímelo, dímelo, dímelo

Ya me mataste

Significa que no puedes herir

Me preguntaste

Si estoy solo y no te voy a mentir

Me terminaste

Y no termina lo que siento por ti

¿Por qué eres así?



Te fuiste como el viento

Ligero pero lento

Así, sin sentimiento

¿Cuál fue tu pensamiento al dejarme ir?

Y cada noche cuando voy a dormir

Ah-ah



Y yo le pido a la luna

Que borre la huella-a

De tus ojos negros

Que ahora son de ella-a

Le puse tu nombre

A to'as las estrellas-as

Pa' que cada noche

Pueda volverte a ver



Pero me acuerdo de ti

De tu carita, tu voz

Y tú mirándola así

Como te miraba yo

Y cuánto duele, siento un ay, ay, ay

Qué hice pa' merecer este castigo-o-o-o-o-o

Pero me acuerdo de ti

De tu carita, tu voz

Y tú mirándola así

Como te miraba yo

Y cuánto duele, siento un ay, ay, ay

Qué hice pa' merecer este castigo-o-o-o-o-o



Ay-ay-ay

Ay-ay-ay

Ay-ay-ay

Ay-ay-ay

Ay-ay-ay

Ay-ay-ay