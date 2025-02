One Piece 2, terminate le riprese della 2° stagione della serie tv

Il cast ha celebrato la fine della produzione con una foto dal set (che potete guardare in fondo a questo articolo), segnando un nuovo traguardo per la serie televisiva che ha conquistato il pubblico globale.

L’arrivo di One Piece 2 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è sempre più vicino: nelle scorse ore, infatti, si sono concluse le riprese dell’attesissima seconda stagione dell’adattamento live-action del celebre manga di Eiichiro Oda.

L’avventura proseguirà su Whiskey Peak, un’isola apparentemente accogliente, popolata da individui che si mostrano amichevoli… ma che, in realtà, nascondono secondi fini. Questo sarà il primo vero banco di prova per la ciurma all’interno della Grand Line. Le insidie continueranno su Little Garden, un’isola che sembra essere rimasta bloccata nell’era preistorica, abitata da dinosauri e da due giganti in lotta da centinaia di anni. Qui, Luffy e i suoi amici dovranno affrontare nuove sfide e scoprire l’importanza dell’onore e dell’amicizia, anche in un mondo dominato dalla forza bruta.

Il viaggio riprenderà da Loguetown, la leggendaria città dove fu giustiziato Gol D. Roger, il Re dei Pirati. Questo luogo, ricco di storia e significato, rappresenta per Luffy e compagni l’ultima tappa prima dell’ingresso nella Grand Line. Qui, il giovane pirata si confronterà con il peso dell’eredità di Roger e con la minaccia di nuovi nemici pronti a ostacolarlo. Dopo aver lasciato Loguetown, la ciurma raggiungerà Monte Reverse e Twin Capes, il punto di accesso alla Grand Line, un passaggio tanto pericoloso quanto affascinante. Qui faranno la conoscenza di Crocus, un enigmatico custode che nasconde segreti fondamentali per il loro viaggio.

"Ho selezionato gli attori basandomi su foto e video dal Giappone, ma vederli dal vivo mi ha confermato che sono perfetti per i loro ruoli. L’energia sul set è incredibile!”, queste le parole di Eiichiro Oda in una lettera ai fan in cui ha condiviso il suo entusiasmo, spiegando come abbia selezionato il cast basandosi su foto e video dal Paese del Sol Levante. Tuttavia, vederli di persona gli ha dato la certezza definitiva che fossero perfetti per i loro ruoli.

A dimostrazione dell’impegno nella realizzazione della serie, Eiichiro Oda ha voluto essere presente in prima persona sul set della seconda stagione, situato in Sudafrica.

Un cast in espansione

La seconda stagione di One Piece non solo proseguirà il viaggio di Luffy e della sua ciurma, ma arricchirà il racconto con l’introduzione di nuovi personaggi fondamentali, affidati ad attori di grande talento. L’espansione del cast riflette l’ambizione della serie, che punta a portare sullo schermo alcuni degli archi narrativi più amati dai fan.

Tra le new entry più attese c’è Rigo Sanchez, volto noto di Outerbanks e Goliath, che interpreterà Dragon, il misterioso leader dell’Armata Rivoluzionaria. La sua comparsa segna un punto di svolta per la storia, lasciando intravedere sviluppi futuri di grande impatto.

A rappresentare il regno di Alabasta sarà Yonda Thomas (Redemption), che darà vita a Igaram, il capo della Guardia Reale. La sua presenza suggerisce l’inizio della tanto attesa saga di Alabasta, un momento cruciale nella storia di One Piece.

Un altro volto interessante è James Hiroyuki Liao (Barry), che sarà Ipponmatsu, il venditore di spade di Loguetown. Un personaggio apparentemente secondario, ma che avrà un ruolo importante nel cammino di Roronoa Zoro.

Nel versante antagonisti, spicca Sophia Anne Caruso (The School for Good and Evil), che interpreterà Miss Goldenweek, giovane e insidiosa artista della Baroque Works, il cui potere sarà tutt’altro che banale.

Ma il nome che più di tutti cattura l’attenzione è quello di Joe Manganiello, scelto per vestire i panni di Crocodile, il principale antagonista della stagione. Con il suo carisma e la sua esperienza in ruoli d’azione, l’attore sembra la scelta perfetta per incarnare il subdolo leader della Baroque Works.

A dare ulteriore profondità al cast ci sarà anche Lera Abova, che interpreterà Nico Robin, uno dei personaggi più complessi e amati della saga. Il suo ingresso nella serie segna un punto di svolta nella storia, aprendo nuove possibilità narrative.

Oltre a questi nuovi arrivi, erano già stati annunciati altri attori di spicco, tra cui Charithra Chandran, che interpreterà Miss Wednesday (Nefertari Vivi), e Katey Sagal, nel ruolo di Dr. Kureha, la dottoressa enigmatica e determinante nell’arco di Drum Island.