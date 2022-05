Radio Italia Live 2022: cosa c'è da sapere sul concerto di Milano

Il grande appuntamento del Radio Italia Live 2022 con la più bella musica italiana è previsto per il 21 maggio, dalle ore 20:30, in Piazza Duomo, nel cuore di Milano . La conferenza stampa di presentazione dell’evento gratuito si è tenuta il 4 aprile scorso, a Palazzo Marino, dove sono stati svelati tutti i dettagli e il cast. L’occasione del 40esimo compleanno di Radio Italia vedrà alla conduzione i due comici e presentatori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Saranno ben 15 i cantanti che si esibiranno in Piazza Duomo in occasione del Radio Italia Live 2022. Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo si daranno il cambio sul palco per far divertire gli spettatori nel più grande evento gratuito di musica live in Italia.

Dove vedere il concerto

Chi non potrà scatenarsi sotto il palco del Radio Italia Live 2022 non avrà nulla da temere: il concerto, infatti, si potrà seguire in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), Radio Italia Trend (canale 726 di Sky, 63 di TivùSat e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e infine in streaming su radioitalia.it.

L’evento sarà trasmesso su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, mentre sarà sempre disponibile on demand. Il concerto sarà, mai come quest’anno, 100% social: foto, video e momenti divertenti saranno infatti pubblicati sui canali ufficiali Facebook, Twitter, Instagram e TikTok di Radio Italia, rigorosamente seguiti dall’hashtag #rilive.

L’organizzazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, il cui sindaco, Giuseppe Sala, durante la conferenza stampa di presentazione, ha dichiarato: “Ringrazio Mario Volanti (Editore e Presidente di Radio Italia ndr) per i 40 anni di storia di una radio italiana, prima ancora che per il concerto. Questo evento è una storia di successo a Milano e credo che quest’anno lo accoglieranno tutti con ancora più entusiasmo. I momenti che stiamo vivendo sono difficili, ma dobbiamo anche cercare di avere degli attimi di svago”.