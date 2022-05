Halftime: Jennifer Lopez, il trailer del documentario sulla popstar

La piattaforma Netflix è pronta a proporre un documentario del tutto inedito, questa volta incentrato proprio sull’artista di New York con origini spagnole e portoricane. Il titolo è Halftime e sarà distribuito a partire dal prossimo martedì 14 giugno (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Mercoledì 18 maggio la piattaforma ha pubblicato il trailer ufficiale del documentario dalla durata di 2:38 minuti. Nel video vediamo Jennifer Lopez raccontare in prima persona quella che è stata la sua vita privata e artistica, con immagini inedite legate alle sue apparizioni negli stadi o nei set cinematografici. Durante il trailer, vengono mostrate anche delle immagini in cui l’artista appare piuttosto scossa, soprattutto in merito alle opinioni pubbliche sul suo conto. Un qualcosa che l’ha turbata soprattutto all’inizio della sua carriera ma che, con il tempo, ha imparato a mettere da parte concentrandosi solo sui propri obiettivi. Essendo un documentario, ovviamente, non mancano anche teneri momenti con la famiglia e in particolare con figli Emme e Max , avuti dall’ex marito Marc Anthony con il quale ha divorziato ufficialmente nel giugno 2014. Infine, nel trailer si vede anche Ben Affleck , di nuovo al suo fianco sentimentalmente dopo la parentesi dal 2002 al 2004, difendere a spada tratta la sua compagna dalle critiche. Halftime è diretto dalla regista Amanda Micheli .

La carriera di Jennifer Lopez

Nelle vesti di cantante, Jennifer Lopez ha calcato i palcoscenici più importanti al mondo. Nel 2010 è stata ospite del Festival di Sanremo cantando (What Is) Love?, mentre il 12 giugno 2014 ha aperto i Mondiali di calcio in Brasile, vinti dalla Germania, cantando sul palco insieme a Pitbull e Claudia Leitte il successo We Are One (Olé Olà). Il 2 febbraio 2020, accompagnata da Shakira, ha intrattenuto il pubblico del Super Bowl LIV nel consueto spettacolo che viene organizzato all’intervallo dell’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti d’America. Per quanto concerne, invece, la sua carriera da attrice ha avvio nel 1986 con My Little Girl. Tra i suoi film di maggior successo, però, citiamo Prima o poi mi sposo del 2001, Shall We Dance del 2004, Quel mostro di suocera del 2005, Le ragazze di Wall Street – Business is business del 2019 e Marry Me, ultimo film in ordine cronologico uscito in Italia il 10 febbraio scorso. Infine, ha partecipato come protagonista alle tre stagioni della serie tv Shades of Blues, dove vince un People’s Choice Award come miglior attrice.