Le ragazze di Wall Street, cast e trama del film con Jennifer Lopez

La trama

approfondimento

Le ragazze di Wall Street, il trailer del film

Scritto e diretto da Lorene Scafaria, Le ragazze di Wall Street è basato su di un’inchiesta del New York Times condotta dalla giornalista Jessica Pressler nel 2015, dal titolo “The Hustlers at Scores”.

Questa è la trama: Destiny, una giovane e avvenente stripper, lavora in un club di New York, il Moves, per aiutare economicamente la nonna. Qui conosce Ramona, molto popolare e sensuale, e diventa la sua protetta. Insieme le due ragazze riscuotono molto successo con i loro clienti, perlopiù uomini d’affari di Wall Street. Ma, nel 2008, la crisi economica colpisce la Grande Mela e le cose iniziano a cambiare. Così le due ballerine iniziano ad avere pochi guadagni, nel frattempo Destiny rimane incinta della sua prima figlia, Lily. Non riuscendo a trovare un altro lavoro, Destiny torna a lavorare nel club che aveva lasciato durante la gravidanza, ma i soldi sono pochi e il locale è cambiato, Per guadagnare, infatti, le stripper sono obbligate ad avere rapporti sessuali con i clienti. Ma Ramona ha altri piani per loro: insieme ad altre due ragazze, Mercedes e Annabelle, infatti, mettono in atto un nuovo schema. Ramona adocchia gli uomini più ricchi in altri bar, li droga e li conduce al Moves, dove le ragazze rubano le carte di credito, i contanti e gli oggetti di valore.