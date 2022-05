Jennifer Lopez produrrà una serie tv tratta da Cenerentola del 1997

La fiaba di Cenerentola è pronta a tornare sul piccolo schermo con una serie tv che vede coinvolta la Nuyorican Productions, casa di produzione con a capo Jennifer Lopez Condividi

Una delle fiabe più classiche e famose da raccontare è quella di Cenerentola, e proprio la cantante e attrice Jennifer Lopez è pronta ad entrare nel suo mondo nelle vesti di produttrice. Difficile trovare qualcuno che non conosca la storia di quella bella ragazza costretta a fare da sguattera nel maniero della matrigna e delle sue sorellastre Anastasia e Genoveffa. La sua vita, però, è destinata a cambiare quando, aiutata da un incantesimo della Fata Smemorina, riesce a partecipare al ballo organizzato dal re per far conoscere al figlio, il Principe, la sua futura moglie. Tra quest’ultimo e Cenerentola il colpo di fulmine è immediato, ma la ragazza non può trattenersi con lui perché deve rientrare a casa entro mezzanotte, orario in cui finisce l’incantesimo. Nell’andare via, perde la scarpetta di cristallo, indizio dal quale il Principe riuscirà a risalire alla sua vera identità arrivando così al lieto fine, con i due che finalmente si sposano.

Anche Jennifer Lopez nel mondo di Cenerentola approfondimento Jennifer Lopez, annunciata l'uscita del documentario Halftime Oltre al cartone animato della Disney del 1950, il dodicesimo tra i Classici, abbiamo assistito a diverse riproposizioni della fiaba e, a breve, ne vedremo altre. Il progetto da produttrice di Jennifer Lopez, infatti, è una serie tv che s’ispira al musical Cenerentola del 1997 diretto da Robert Iscove e che in Italia abbiamo visto direttamente su Disney Channel, mentre dall’anno scorso è disponibile nell’archivio di Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Questa piattaforma trasmetterà l’ultimo lavoro basato sulla storia di Cenerentola. Una miniserie creata e ideata da Concord Originals, Skydance Televisione e Nuyorican Productions, quest’ultima casa di produzione di Jennifer Lopez, pienamente coinvolta nell’opera. Oltre alla poliedrica artista, nelle vesti di produttori ci sono anche Bill Bost, Scott Pascucci, Elaine Goldsmith-Thomas, Dana Goldberg, David Ellison, Benny Medina e Sophia Dilley. A riguardo, quest’ultima ha dichiarato: “La nostra partnership con Skydance e Nuyorican per questo progetto è il primo passo di tanti verso il nostro obiettivo collettivo, cioè quello di portare dei classici senza tempo all’attenzione di nuove generazioni”. Rachel Shukert, infine, è stata scelta come showrunner, ma sarà anche coinvolta nella scrittura e nella produzione.

I film su Cenerentola approfondimento Sneakerella, il trailer della rivisitazione di Cenerentola Come abbiamo già accennato, la fiaba di Cenerentola è un vero e proprio cult che, in più di 100 anni, ha ispirato diverse opere. La prima trasposizione assoluta dell’opera scritta dal francese Charles Perrault, infatti, risale addirittura al 1899 con il cortometraggio muto Cendrillon. In tempi decisamente più recenti, abbiamo potuto vedere A Cinderella Story del 2004, rilettura in chiave moderna della fiaba con la protagonista che, anziché smarrire la scarpetta di cristallo, perde il proprio cellulare. Nel 2008 è uscito il sequel Another Cinderella Story, con la trilogia che si è chiusa nel 2011 con il prequel A Cinderella Story: Once Upon a Song. Tra le altre opere, citiamo anche una sorta di crossover animato uscito nel 2006, cioè Cenerentola e gli 007 nani, ma anche una parodia del 1960 intitolata Il Cenerentolo, con il ruolo di protagonista affidato al compianto Jerry Lewis, uno dei comici più importanti del panorama internazionale.