Un film che racconterà la storia di una delle più grandi star della storia dello spettacolo. Jennifer Lopez è la protagonista della nuova produzione in arrivo prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Milioni di copie vendute, tour in tutto il mondo, nominata per ben due volte ai Grammy Awards nella categoria Best Dance Recording grazie a Waiting for Tonight e Let’s Get Loud, protagonista dell’Halftime Show del Super Bowl nel 2020 con Shakira e candidata due volte ai Golden Globe grazie alle pellicole Selena e Le ragazze di Wall Street - Business Is Business.

Nelle scorse ore Jennifer Lopez, classe 1969, ha annunciato l’uscita di un documentario sulla sua vita.