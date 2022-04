Shotgun Wedding, il film con Jennifer Lopez distribuito in streaming

Dopo il successo di Marry Me, uscito negli Usa sia al cinema che in tv, la nuova commedia d'azione con J.Lo uscirà sul piccolo schermo. Nel cast anche la popstar Lenny Kravitz Condividi

Jennifer Lopez è tornata definitivamente in possesso dello scettro di regina della commedia romantica. Dopo il successo di Marry Me, in sala lo scorso febbraio, l'attrice latina è pronta a conquistare anche il piccolo schermo con Shotgun Wedding, una storia d'azione e brillante in cui divide lo schermo con Josh Duhamel. Il film, diretto da Jason Moore, già pronto per l'uscita in sala la prossima estate, è stato acquisito da Amazon Prime Video che lo distribuirà in streaming (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Non sono state diffuse informazioni aggiuntive sulla possibile data di debutto sul piccolo schermo e non si esclude, al momento, l'eventualità che la pellicola venga distribuita anche in un numero selezionato di sale.



La pellicola con J.Lo uscirà in streaming approfondimento Shotgun Wedding, le foto di Jennifer Lopez dal set del film Secondo i media statunitensi, che hanno riportato la notizia in esclusiva, la cospicua offerta da parte dello streamer per accaparrarsi i diritti della nuova commedia con Jennifer Lopez è stata motivata dagli incassi e dal riscontro di pubblico dell'ultimo film romantico della star della musica, Marry Me, che negli States è uscito simultaneamente in sala e in tv su Peacock TV. Il clima generale, che in fatto di distribuzione risente chiaramente ancora della situazione post-pandemica, sta spingendo molte case di produzione a rinunciare al debutto al cinema dei nuovi titoli a favore della diffusione in streaming, una soluzione che non scontenta nessuno viste le cifre da capogiro con cui si chiudono i contratti sui diritti di uscita. Shotgun Wedding non sarà più al cinema il prossimo 29 giugno, data che gli era stata assegnata nel grande quadro delle uscite statunitensi, ma arriverà in tutto il mondo attraverso la piattaforma di streaming Prime Video e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. In assenza di una data per la diffusione in tv, non è esclusa l'ipotesi di un'uscita speciale del titolo anche in sala dal momento che il film ben si presterebbe ad una visione più ampia, vista la sua duplice natura, comedy e action.



Shotgun Wedding: trama e cast approfondimento Shotgun Wedding, Lenny Kravitz nel film con Jennifer Lopez Sceneggiata da Mark Hammer e Liz Meriwether e diretta da Jason Moore, già regista per la tv di alcuni episodi del cult Dawson's Creek e di commedie come Sisters (2015) e Pitch Perfect (2012)., Shotgun Wedding racconta la storia delle nozze fuori porta di Grace e Tom (Lopez e Duhamel) che si ritrovano ostaggi insieme alle loro famiglie di una banda di criminali che stavano compiendo una sparatoria mentre era in corso la loro cerimonia.

La commedia romantica cederà il posto al film d'azione, come è facile intuire, ma senza trascurare il romanticismo perché, nonostante le circostanze avverse, la coppia, che era in crisi, riscoprirà l'amore mentre cerca di tirarsi fuori dal pericolo. Il film, cui hanno preso parte anche gli attori Sonia Braga, Cheech Marin, Jennifer Coolidge e Selena Tan, vedrà anche la presenza di Lenny Kravitz nel ruolo di un ex fidanzato della Lopez che metterà in crisi la solidità dell'amore dei due sposi. Del cast della pellicola si era discusso a lungo anche nei mesi successivi agli scandali che hanno coinvolto l'attore Armie Hammer, inizialmente proposto come protagonista maschile, che però ha abbandonato il progetto prima dell'inizio delle riprese.