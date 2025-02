Sanremo, il testo della canzone di Rkomi: Il ritmo delle cose

A tre anni di distanza dalla sua prima partecipazione, Rkomi è tornato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (IL LIVE) , con Il ritmo delle cose, esibendosi nella prima serata per terzo, dopo Gaia e Francesco Gabbani. Emozionato nonostante non sia la sua prima volta all'Ariston, alla fine della performance ha ringraziato l'orchestra e abbracciato Gerry Scotti, co-conduttore insieme a Carlo Conti e Antonella Clerici nella serata di martedì. Mentre nella serata dei duetti Rkomi ha cantato con Francesca Michielin - anche lei in gara al Festival, seduta al pianoforte - con il brano di Cesare Cremonini La nuova stella di Broadway.

Festival di Sanremo, la seconda partecipazione di Rkomi

Rkomi, all'anagrafe Mirko Martorana, è nato nel 1994 a Calvairate, a Milano. Dopo aver abbandonato gli studi e aver lavorato come barista, muratore e lavapiatti, ha frequentato la scena hip hop nei primi anni ‘10 e insieme ad artisti come Tedua si è fatto largo nella “Generazione 2016”: un gruppo di amici partiti dalla strada che ha portato il rap italiano in cima alle classifiche. Dopo il debutto con l'album Io Terra nel 2017, che ha vantato la produzione di Marracash e la certificazione di disco di platino, ha pubblicato i dischi Dove gli occhi non arrivano nel 2019 e Taxi Driver nel 2021, che include collaborazioni con grandi nomi sia del pop, come Mahmood, Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ariete, Gaia, Elodie e Dardust, sia del rap, come Ernia, Sfera Ebbasta e Shablo. Nel 2022 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Insuperabile, ha rivestito il ruolo di giudice di X Factor con Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico e ha vinto il talent show grazie alla presenza in squadra dei Santi Francesi. Nel 2023 ha invece collaborato con Irama nel primo joint album No Stress, mentre nel 2024 è tornato a sorpresa con la canzone Odio, quindi sono.