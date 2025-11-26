Sfera Ebbasta a Milano, annunciato un concerto a San Siro nel 2026

Dopo il doppio appuntamento sold out nel 2024, il prossimo anno Sfera Ebbasta tornerà in concerto a San Siro. Biglietti in vendita a partire dalle ore 14.00 di giovedì 27 novembre. Nel corso degli anni il trapper ha conquistato 234 dischi di platino e 35 dischi d’oro in Italia

Dopo giorni di indiscrezioni, la notizia è finalmente arrivata. Sfera Ebbasta ha annunciato il suo ritorno sul palco dello stadio San Siro. L’8 luglio del prossimo anno il trapper sarà in concerto a Milano. Biglietti in vendita da giovedì 27 novembre.

sfera ebbasta, il ritorno a san siro Sfera Ebbasta ha annunciato il suo ritorno allo stadio San Siro per l’evento €LEBRATION, in scena a circa due anni dal doppio appuntamento sold out nella Scala del Calcio. L’artista ha svelato il nuovo concerto con un video condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di cinque milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita. Come annunciato nel post, la vendita dei biglietti si aprirà alle ore 14.00 di giovedì 27 novembre. Lo show sarà l’occasione per festeggiare dieci anni di carriera tra successi, record e tantissimi riconoscimenti. Stando ai dati diffusi dalla FIMI, Sfera Ebbasta (FOTO) è tra gli artisti più certificati dal 2009 ad oggi in Italia con ben 234 dischi di platino e 35 dischi d’oro. Approfondimento Sfera Ebbasta firma le scarpe Timberland e le regala a Cinisello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SFE 🇮🇹 (@sferaebbasta) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

A settembre Sfera Ebbasta si è esibito sul palco di Fiera Milano Live con lo show One Night Only con Shiva per celebrare il joint album Santana Money Gang, uscito ad aprile e arrivato al primo posto della classifica settimanale dei dischi più venduti in Italia. Inoltre, quest’estate Sfera Ebbasta ha dominato le classifiche con il singolo Yakuza in collaborazione con Elodie (FOTO). Approfondimento Sfera Ebbasta sul palco con Drake a Milano