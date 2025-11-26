Carl Brave in concerto a Roma, la possibile scaletta

Ad aprile l’artista ha pubblicato il nuovo album Notti Brave Amarcord. Tra le canzoni più popolari della sua discografia troviamo Merci, Che poi e Regina Coeli
Ultimo appuntamento del Notti Brave Amarcord Tour 2025. Il 27 novembre Carl Brave concluderà la tournée sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
carl brave a roma, la possibile scaletta
Giovedì 27 novembre Carl Brave si esibirà sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Attesi i brani tratti dal suo ultimo album Notti Brave Amarcord uscito nell’aprile di quest’anno. In occasione della distribuzione del disco, il cantautore ha raccontato: "È un nuovo inizio per me. Vi chiedo di dargli più ascolti, di soffermarvi sulle parole e sulle atmosfere".
L'artista ha aggiunto: "In questo momento in cui tutto dura un soffio, corre e passa veloce, ho voluto fare una cosa fuori ritmo che va per la sua strada e ad un tempo tutto suo". Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, questi i brani eseguiti il 30 ottobre sul palco del Fabrique di Milano:
- Regina Coeli
- Pub Crawl
- Camel Blu
- Il Primo Take
- Paure
- Morto A Galla
- Isola Tiberina
- Spigoli
- Merci
- Vivere Tutte Le Vite
- Fotografia con Francesca Michielin
- Ciobar
- Bar S. Calisto
- Occhiaie
- Posso
- Solo Guai / Tararì Tararà / Polaroid
- Noccioline / Sempre In Due
- Che Poi
- Termini
- Vita
- Flash
- Chapeau
- Perfect con Sarah Toscano
- Makumba
- Malibu
Quest’estate Carl Brave è stato tra i protagonisti delle classifiche con il singolo Perfect in duetto con Sarah Toscano (FOTO). Negli anni l’artista ha realizzato numerose collaborazioni, tra le quali Makumba e Hula-Hoop con Noemi, Spigoli con Mara Sattei e Tha Supreme, Parli parli con Elodie, Non ci sto con Shablo e Marracash, Fotografia con Francesca Michielin e Fabri Fibra.
Stando ai dati ufficilai diffusi da sito della FIMI, nel corso della carriera Carl Brave ha conquistato numerosi riconoscimenti, per la precisione sedici dischi d’oro e quaranta dischi di platino.
