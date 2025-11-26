Carl Brave in concerto a Roma, la possibile scaletta

Ad aprile l’artista ha pubblicato il nuovo album Notti Brave Amarcord. Tra le canzoni più popolari della sua discografia troviamo Merci, Che poi e Regina Coeli

L'artista ha aggiunto: "In questo momento in cui tutto dura un soffio, corre e passa veloce, ho voluto fare una cosa fuori ritmo che va per la sua strada e ad un tempo tutto suo". Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta, questi i brani eseguiti il 30 ottobre sul palco del Fabrique di Milano:

Giovedì 27 novembre Carl Brave si esibirà sul palco del P alazzo dello Sport di Roma. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Attesi i brani tratti dal suo ultimo album Notti Brave Amarcord uscito nell’aprile di quest’anno. In occasione della distribuzione del disco, il cantautore ha raccontato: "È un nuovo inizio per me. Vi chiedo di dargli più ascolti, di soffermarvi sulle parole e sulle atmosfere".

Quest’estate Carl Brave è stato tra i protagonisti delle classifiche con il singolo Perfect in duetto con Sarah Toscano (FOTO). Negli anni l’artista ha realizzato numerose collaborazioni, tra le quali Makumba e Hula-Hoop con Noemi, Spigoli con Mara Sattei e Tha Supreme, Parli parli con Elodie, Non ci sto con Shablo e Marracash, Fotografia con Francesca Michielin e Fabri Fibra.

Stando ai dati ufficilai diffusi da sito della FIMI, nel corso della carriera Carl Brave ha conquistato numerosi riconoscimenti, per la precisione sedici dischi d’oro e quaranta dischi di platino.