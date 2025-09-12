Sfera Ebbasta e Shiva, la possibile scaletta del concerto a Milano

Nell’aprile di quest’anno Sfera Ebbasta e Shiva hanno pubblicato il joint album Santana Money Gang contenente anche il singolo Neon. Il progetto è stato certificato doppio disco di platino in Italia

Il 13 settembre Sfera Ebbasta ( FOTO ) e Shiva saranno in concerto sul palco di Fiera Milano Live per l’atteso appuntamento SMG - ONE NIGHT ONLY . Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Al momento i due artisti non hanno rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i brani del loro joint album Santana Money Gang uscito nell’aprile di quest’anno e certificato doppio disco di platino. Questa la tracklist del lavoro:

Sabato 13 settembre Shiva e Sfera Ebbasta porteranno la loro musica sul palco di Fiera Milano Live. Stando a quanto condiviso dalla voce di Rockstar sul suo profilo Instagram, lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Attese migliaia di persone.

Quest’estate Sfera Ebbasta ha dominato le classifiche con il tormentone Yakuza in collaborazione con Elodie ( FOTO ). Parallelamente, l’artista ha girato l’Italia con numerose date live. Secondo quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni proposte a Padova nel mese di marzo:

Tra i lavori più popolari di Shiva troviamo Milano Demons e Milano Angeles, usciti rispettivamente nel novembre del 2022 e nel settembre dello scorso anno. Per quanto riguarda i brani, citiamo Pensando a lei, Niente da perdere e Take 4. Ricordiamo anche Auto blu con gli Eiffel 65, Mon Fre con Emis Killa (FOTO) ed Everyday con Takagi & Ketra, Anna e Geolier.