Sfera Ebbasta e Shiva, la possibile scaletta del concerto a Milano

Nell’aprile di quest’anno Sfera Ebbasta e Shiva hanno pubblicato il joint album Santana Money Gang contenente anche il singolo Neon. Il progetto è stato certificato doppio disco di platino in Italia
Il 13 settembre Sfera Ebbasta (FOTO) e Shiva saranno in concerto sul palco di Fiera Milano Live per l’atteso appuntamento SMG - ONE NIGHT ONLY. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
sfera ebbasta e shiva, il concerto a Milano
Sabato 13 settembre Shiva e Sfera Ebbasta porteranno la loro musica sul palco di Fiera Milano Live. Stando a quanto condiviso dalla voce di Rockstar sul suo profilo Instagram, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Attese migliaia di persone.
Questi gli orari della giornata:
- ore 15.30 - Early entrance
- ore 16.00 - Apertura cancelli, area giochi, basket e tattoo corner
- ore 18.00 - Countdown set by Spotify +Ultra
- ore 20.00 - Finesse Dj Set
- ore 21.00 - SMG Live
Al momento i due artisti non hanno rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i brani del loro joint album Santana Money Gang uscito nell’aprile di quest’anno e certificato doppio disco di platino. Questa la tracklist del lavoro:
- SNTMNG
- Non metterci becco
- Sei persa
- Molecole Sprite
- Maybach
- Neon
- MNGSNT
- D&G
- VVS Cartier
- Over
- Come se non fossi nei guai
- Paranoia
Quest’estate Sfera Ebbasta ha dominato le classifiche con il tormentone Yakuza in collaborazione con Elodie (FOTO). Parallelamente, l’artista ha girato l’Italia con numerose date live. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte a Padova nel mese di marzo:
- Visiera a becco
- Tik Tok RMX
- Panette
- Brutti sogni
- OGNT
- 20 collane
- Serpenti a sonagli
- No champagne
- Rockstar
- Ricchi x sempre
- Bang bang
- Tran Tran
- Cupido
- Notti
- Ciao bella
- Complicato
- Momenti no
- Anche stasera
- Gol
- VDLC
- 15 piani
- G63
- Alleluia
- Bottiglie Privè
- XDVR
- Ciny
- BRNBQ
- Visiera a becco
Tra i lavori più popolari di Shiva troviamo Milano Demons e Milano Angeles, usciti rispettivamente nel novembre del 2022 e nel settembre dello scorso anno. Per quanto riguarda i brani, citiamo Pensando a lei, Niente da perdere e Take 4. Ricordiamo anche Auto blu con gli Eiffel 65, Mon Fre con Emis Killa (FOTO) ed Everyday con Takagi & Ketra, Anna e Geolier.
