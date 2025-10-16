Madame su Instagram: “Mi piace questa vita bucolica, ma mi mancate"

Nel 2023 la cantautrice ha pubblicato il suo secondo album L’amore contenente anche il singolo Il bene nel male presentato in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo
Madame ha condiviso un video sul suo profilo Instagram annunciando il possibile ritorno imminente sulla scena musicale. L’artista ha dichiarato: “Mi sa che mi piace questa vita un po’ bucolica, un po’ lenta, però mi piacete anche voi, mi mancate anche voi. Mi manca anche condividere con voi”.
madame, il messaggio su instagram
Dopo il grande successo ottenuto con il primo album distribuito nel 2021, nel marzo del 2023 Madame ha lanciato il secondo lavoro L’amore conquistando nuovamente pubblico e critica. A distanza di circa due anni e mezzo, la cantautrice ha ora annunciato il suo possibile ritorno. Nelle scorse ore Madame ha condiviso un breve filmato sul profilo Instagram da un milione di follower: “Amici, è da un po’ che non ci si vede, è da un po’ che non ci si sente, ma io sono viva, struccata come sempre, ho sempre i capelli corti, sono sempre vestita allo stesso modo”.
La cantautrice ha proseguito: “Mi sa che mi piace questa vita un po’ bucolica, un po’ lenta, però mi piacete anche voi, mi mancate anche voi. Mi manca anche condividere con voi, quindi non so quanto ancora dovrete aspettare o forse lo so…”. Infine, Madame ha concluso: “Ma non so, facciamo che non so quanto ancora dovrete aspettare, però facciamo che… meno del solito”.
Nel corso degli anni Madame ha collezionato numerosi successi, tra i suoi brani ricordiamo Sciccherie, Baby e Marea. Spazio anche alle collaborazioni: da Il mio amico con Fabri Fibra a Tu mi hai capito con Sfera Ebbasta passando per Mi fiderò con Marco Mengoni. Inoltre, la cantautrice ha presentato due brani in gara al Festival di Sanremo: Voce nel 2021 e Il bene nel male due anni dopo.
Nel corso degli anni la cantautrice (FOTO) ha collezionato numerosi riconoscimenti: dalla vittoria della Targa Tenco nella categoria Miglior canzone singola per Voce nel 2021 alla candidatura come Best Italian Act alla 28esima edizione degli MTV Europe Music Awards. Inoltre, oggi, giovedì 16 ottobre, Angelina Mango ha pubblicato a sorpresa il nuovo progetto discografico Caramè contenente anche la canzone Ioeio in collaborazione con Madame.
