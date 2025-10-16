Madame su Instagram: “Mi piace questa vita bucolica, ma mi mancate"

madame, il messaggio su instagram

Dopo il grande successo ottenuto con il primo album distribuito nel 2021, nel marzo del 2023 Madame ha lanciato il secondo lavoro L’amore conquistando nuovamente pubblico e critica. A distanza di circa due anni e mezzo, la cantautrice ha ora annunciato il suo possibile ritorno. Nelle scorse ore Madame ha condiviso un breve filmato sul profilo Instagram da un milione di follower: “Amici, è da un po’ che non ci si vede, è da un po’ che non ci si sente, ma io sono viva, struccata come sempre, ho sempre i capelli corti, sono sempre vestita allo stesso modo”.

La cantautrice ha proseguito: “Mi sa che mi piace questa vita un po’ bucolica, un po’ lenta, però mi piacete anche voi, mi mancate anche voi. Mi manca anche condividere con voi, quindi non so quanto ancora dovrete aspettare o forse lo so…”. Infine, Madame ha concluso: “Ma non so, facciamo che non so quanto ancora dovrete aspettare, però facciamo che… meno del solito”.