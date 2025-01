Madame è stata vittima d'un furto d'auto.

A raccontarlo è stato lei stessa, postando alcune Instagram stories con cui ha chiesto aiuto ai fan.

La richiesta d'aiuto di Madame

"Ciao amici! Mi è stata rubata la macchina a Milano, è una Golf grigia scura. Se per caso qualcuno dovesse trovarla per cortesia non esitate a scrivermi", ha scritto Madame su Instagram, postando anche la targa dell'auto. Poi, la promessa: "Ovviamente offro cena in cambio, non vi lascio mani in mani pargoli". La cantautrice, vero Francesca Calearo, ha infine chiesto di evitare scherzi e finti avvistamenti, perché di cattivo gusto.