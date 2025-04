Seven Springs - Il suono della Holden, progetto musicale con Baricco

Grazie alla musica della seconda edizione di Seven Springs – Il suono della Holden, la Scuola Holden di Torino proseguirà un’avventura a caccia di vibrazioni ed emozioni. Dal 22 aprile al 10 giugno, infatti, i direttori artistici Gloria Campaner e Nicola Campogrande hanno progettato sette serate, alle sette di sera, al costo di 7 euro ciascuna (tranne l’ultima, che prevede un doppio appuntamento al costo di 14 euro), che ospiteranno artisti di fama internazionale. Viktoria Mullova, Vinicio Capossela, Giovanni Antonini, Anabel Montesinos, Alessandro Carbonare e Giovanni Sollima sono alcuni dei grandi musicisti che saranno protagonisti sul palco del General Store della Scuola Holden, l’aula magna disegnata dallo studio di architettura di Dante Ferretti. Sorpresa finale a cielo aperto, poi, sarà Una Traviata da cortile, il progetto di e con Alessandro Baricco, con la direzione musicale di Enrico Melozzi. “Ci sarà musica classica, scelta con cura ed eseguita da interpreti che abbiamo invitato perché ci emozionano, ci sorprendono, ci divertono», hanno dichiarato i direttori artistici. “Avremo una serata dedicata al tango, con tanto di milonga fino a tarda sera. Ascolteremo un cantautore visionario, la musica indefinibile di Frank Zappa, il jazz capace di rileggere Sting e i Police. E per il gran finale ci sposteremo all’aperto con Una Traviata da cortile, nella quale anche il pubblico potrà cantare insieme a noi”. I musicisti e le musiciste condivideranno anche il loro mondo, dalla musica alle automobili, dalle ricette preferite alle tecniche di meditazione, fino all’ultimo libro letto, perché la Scuola Holden mescola discipline e tecniche nell’universo della narrazione. Così, una sonata di Brahms potrà essere accostata a un romanzo di Cormac McCarthy o all’ultima stagione di Breaking Bad. Alla fine di ogni serata ci sarà un aperitivo, organizzato in collaborazione con Martini, che già lo scorso anno, aveva inventato due cocktail originali in onore del festival: il Seven Springs e l'analcolico Virgin Seven Springs, analcolico, che riproporrà anche nella nuova edizione. Tutta la rassegna sarà raccontata attraverso il canale Instagram di Seven Springs (instagram.com/sevenspringsmusic), mentre il programma completo delle serate si trova sul sito della Scuola Holden (scuolaholden.it/sevensprings25). I biglietti sono acquistabili dal sito scuolaholden.it/sevensprings25. Per le prime sei serate, una consumazione è già compresa nel prezzo del biglietto e verrà offerta dalla Scuola Holden.