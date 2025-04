La diva di Hollywood porta sullo schermo il dramma dello scrittore italiano, firmando la regia di un'opera intensa e suggestiva. Presentato in anteprima al Torino Film Festival con il titolo internazionale Without Blood, il film si prepara a debuttare nelle sale italiane il prossimo 10 aprile, distribuito da Vision Distribution. Con un cast guidato da Salma Hayek Pinault e Demián Bichir, il lungometraggio esplora i temi della guerra, della vendetta e della memoria, proponendo una riflessione profonda sulla natura umana e sulle ferite del passato. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo

La diva di Hollywood porta sullo schermo il dramma dello scrittore italiano, offrendo agli spettatori un'opera intensa e suggestiva.

Presentato in anteprima al Torino Film Festival con il titolo internazionale Without Blood, il film si prepara a debuttare nelle sale italiane il prossimo 10 aprile, distribuito da Vision Distribution. Con un cast guidato da Salma Hayek Pinault e Demián Bichir, il lungometraggio esplora i temi della guerra, della vendetta e della memoria, proponendo una riflessione profonda sulla natura umana e sulle ferite del passato.

Un cast internazionale per una storia universale

L’adattamento cinematografico del celebre romanzo di Baricco si avvale di un cast ricco e variegato. Oltre ai due protagonisti, troviamo Juan Minujín, Andrés Delgado, Nika Perrone, Simon Rizzoni, Jorge Antonio Guerrero, Alfredo Herrera, Bernardo Tuccillo, Patricio José, Juan Carlos Huguenin, Nicolas Exequiel, Ariel Perez e Benjamin Jr. Vasquez.

Ogni interprete contribuisce a restituire l’atmosfera intensa e carica di emozioni che permea la pellicola, portando sul grande schermo un racconto che affonda le radici in un passato ancora vivo nel presente.



Dai set italiani alla visione di Angelina Jolie

Girato tra gli studi di Cinecittà e le suggestive location di Puglia e Basilicata, Senza sangue segna un nuovo capitolo nella carriera da regista di Angelina Jolie. Dopo i suoi precedenti lavori come A Place in Time (2007), Nella terra del sangue e del miele (2011), Unbroken (2014), By the Sea (2015) e Per primo hanno ucciso mio padre (2017), la star di Hollywood torna dietro la macchina da presa per dirigere un’opera densa di significati.

In questa produzione, la Jolie si avvale della collaborazione di artisti di talento, alcuni dei quali già al suo fianco nei film precedenti. Ritroviamo infatti il montatore Xavier Box, lo scenografo Jon Hutman e la costumista Anna Munro, mentre si uniscono per la prima volta al suo team il direttore della fotografia Seamus McGarvey e il compositore Rutger Hoedemaekers.



Un dramma tra passato e presente

La vicenda si sviluppa in un contesto rurale di frontiera all’inizio del XX secolo, quando la vita del medico Manuel Roca e dei suoi figli viene sconvolta dall’arrivo di quattro uomini armati in cerca di vendetta. Il loro arrivo segna l’inizio di un evento drammatico che cambierà per sempre il destino della famiglia.

Anni dopo, Nina, unica superstite della tragedia, si trova di fronte a Tito, un uomo il cui passato è intrecciato al suo in modo ineluttabile. Il loro incontro è carico di tensione, segnato da parole non dette e da un silenzio che pesa come il ricordo della violenza subita. Il tempo è passato, ma non per tutti: mentre il mondo sembra aver voltato pagina, per alcuni il passato continua a esercitare il suo potere, facendo della vendetta un’ombra impossibile da dissipare.

Con Senza sangue, Angelina Jolie firma un'opera intensa e struggente, capace di toccare corde profonde e di interrogare lo spettatore sul senso della giustizia e sul peso della memoria. Il film si prepara a lasciare il segno, offrendo un’esperienza cinematografica potente e visivamente affascinante.

