Sanremo 2025, chi sono i direttori d'orchestra

Achille Lauro, Rose Villain, Elodie e Lucio Corsi hanno scelto, come direttore d'orchestra, Davide Rossi. Violinista e produttore discografico, diplomato in violino al Conservatorio di Milano, ha studiato in Italia e all'estero, e ha collaborato con nomi notissimi: ha lavorato a sei brani dell'album Viva la vida or Death and All His Friends dei Coldplay, al loro singolo Christmas Lights e - come produttore e songwriter - all'album Moon Music, mentre coi Depeche Mode al disco Memento Mori.