Sanremo, testo della canzone di Massimo Ranieri: Tra le mani un cuore

Massimo Ranieri , una delle leggende della musica italiana, è tornato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo , uno dei luoghi che hanno consacrato, nel tempo, la sua arte. Si è esibito, in giacca bianca, gilet e pantaloni neri, sulle note del suo brano Tra le mani un cuore.

Festival di Sanremo, le partecipazioni di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri non è solo un celebre cantante, ma anche un apprezzatissimo attore, conduttore televisivo e regista teatrale. Dai tempi degli esordi nel 1966 all'età di 15 anni, l'artista ha pubblicato 23 album in studio e 36 singoli. Dopo aver partecipato a trasmissioni musicali degli anni Sessanta come Canzonissima e Cantagiro, a 17 anni ha debuttato al Festival di Sanremo insieme a I Giganti con il brano Da bambino. Di lì a poco ha inciso il successo Rose rosse, ancora oggi una delle sue canzoni più amate. Nel 1969 è tornato all'Ariston in coppia con Orietta Berti con il brano Quando l'amore diventa poesia, ma è nel 1988 che ha vinto la gara con Perdere l'amore. In totale, ha collezionato ben sette presenze all'Ariston, l'ultima delle quali nel 2022 con la canzone Lettera di là dal mare.