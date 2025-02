Il gruppo vanta quattro partecipazioni alla kermesse canora: nel 2005 con Riesci a innamorarmi nella sezione Giovani, nel 2011 con Arriverà in duetto con Emma Marrone, nel 2013 con Se si potesse non morire e nel 2023 con Lasciami

Sono tornati sul palco dell'Ariston i Modà . Il gruppo, capitanato da Kekko - questa sera in camicia nera sbottonata e occhiale da sole - ha presentato al Festival Non ti dimentico, brano con un'essenza melodica e qualche sfumatura rock.

Il 14 febbraio la formazione pubblicherà il nuovo progetto discografico 8 canzoni. Il gruppo ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Romantici, quale giorno migliore di San Valentino per dare vita a qualcosa di speciale?”.

La formazione, guidata dalla voce di Kekko Silvestre, vanta quattro presenze alla kermesse canora ( FOTO ): nel 2005 con Riesci a innamorarmi nella sezione Giovani, nel 2011 con Arriverà in duetto con Emma Marrone, nel 2013 con Se si potesse non morire e dieci anni dopo con Lasciami.

Il testo di Non ti dimentico dei Modà:

Testo e musica: Francesco Silvestre

Ed. K1078 Edizioni Musicali/Warner Chappell Music Italiana/Baraonda Edizioni Musicali

Convivere con il senso di che sarebbe stato

Parlare di coraggio quando sai che non lo hai avuto

E camminare in strada con lo sguardo verso il basso

Cercando le risposte tra i tuoi passi sull'asfalto

E chiedersi se credi davvero in qualche cosa

Se non lasciarti andare fa più male o più paura

L'ho letto sull'oroscopo che quelli del mio segno

Di complicarsi i piani quasi ne hanno un po' bisogno

E non te l'ho mai detto che mentre ti baciavo

Tenevo aperti gli occhi e di nascosto ti osservavo

Sembravi una canzone che mi squarciava il petto

Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto

Ma è l'ora del ritorno

È l'ora del coraggio

Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro

Ma io non ti dimentico lo no non ti dimentico

Difficile accettarlo

Ma non siamo più gli stessi

Difficile convivere tra tutti quei ricordi

Che sanno di passione

Che sanno di rimpianti

Che sanno di carezze date al buio mentre dormi

Chissà se ti ricordi

La mia prima domanda

Dicesti non ti posso dare ora una risposta

Eppure lo sapevi

Ma non volevi dirlo

Soltanto per paura

Soltanto per orgoglio

Rip. ritornello

Rip. ritornello