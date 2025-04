Il documentario su Billy Joel aprirà il Tribeca Festival

Il docufilm in due parti verrà proiettato il 4 giugno. Per gli organizzatori, si tratta di un omaggio a un artista che ha saputo incarnare e raccontare lo spirito newyorchese

Billy Joel: And So It Goes, documentario in due parti prodotto da HBO, aprirà il Tribeca Festival 2025.

Jane Rosenthal, CEO e co-fondatrice del Tribeca Festival, ha dato la notizia sul palco del Business Show of Entertainment.

La decisione del Tribeca Film Festival

"Da quasi 25 anni, il Tribeca Festival celebra gli artisti che danno a New York il loro cuore e la loro anima", ha affermato Jane Rosenthal. "Nella serata di apertura dell'edizione 2025, siamo entusiasti di onorare Billy Joel, artista che ha incarnato proprio quello spirito. Rendere omaggio al leggendario artista che ha catturato l'essenza dello stato d'animo newyorchese è il modo perfetto per dare il via a un evento che ha al centro creatività e ispirazione".

Il Tribeca Festival di quest'anno si terrà dal 4 al 15 giugno a New York, con una programmazione ricca di film, musica, TV, narrazioni audio, dibattiti dal vivo, giochi e attività immersive.

Billy Joel: And So It Goes verrà proiettato il 4 giugno.