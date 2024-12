Incidente sulla neve per Alba Parietti: investita da due sciatori

Potete guardare il video in cui Alba Parietti parla dell’incidente nel video che trovate in fondo a questo articolo.

"Stavamo sciando con la pista praticamente semivuota, tra le 12 e le 14, e c'erano due ragazzini che si sono messi a fare lo slalom e, quasi volutamente, mi hanno usata come paletto, uno mi è arrivato sugli sci davanti e uno dietro”, ha raccontato Alba Parietti sui social. “Sono caduti, credo, tutti e due, poi sono andati giù e si sono fermati un secondo perché hanno notato di essere stati visti, poi sono andati via".

La famosa conduttrice e attrice italiana è stata protagonista di un episodio drammatico, che fortunatamente si è risolto permettendole di essere dimessa dall’ospedale nelle scorse ore. L'incidente sulle piste da sci si è verificato durante il soggiorno natalizio trascorso a Courmayeur insieme al compagno, il manager Fabio Adami. Il fatto è avvenuto in una giornata apparentemente tranquilla, con poche persone presenti sulle piste innevate. Stando al racconto della conduttrice (che ha dettagliatamente informato i suoi follower su Instagram), due giovani sciatori, forse per gioco o per imprudenza, si sono lanciati in uno slalom pericoloso utilizzando Alba Parietti come "paletto umano".

Una vacanza finita in modo inatteso

Il soggiorno a Courmayeur, che avrebbe dovuto essere un’occasione di relax e divertimento, si è trasformato in un’esperienza traumatica. Tuttavia Alba Parietti non ha perso occasione per dimostrare la sua consueta forza di spirito, e infatti ha saputo affrontare l’incidente con positività, trasformandolo in un’opportunità per condividere un messaggio di riconoscenza verso chi lavora ogni giorno per garantire il benessere dei cittadini.

Il racconto dell’attrice è un invito alla prudenza per tutti gli appassionati di sci e un monito sull’importanza del rispetto e della sicurezza sulle piste, affinché simili episodi non si ripetano in futuro.



