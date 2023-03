Traguardo prestigioso per una delle protagoniste del piccolo e grande schermo con una lunga carriera da attrice, cantante e conduttrice, tra le tante tramissioni televisive condotte anche il Festival di Sanremo nel 1992 al fianco di Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci. Venerdì 31 marzo Alba Parietti prenderà parte alla cerimonia in programma a Palazzo Grandi Stazioni , sede della Regione Veneto e organizzata in due sessioni: al mattino a partire dalle 10.30 e al pomeriggio a partire dalle 15.00.

La conduttrice ha proseguito: “Per fortuna non sono tutti uguali, ci sono molte persone felici per me che con me festeggiano un premio alla carriera, le mie vittorie, un riconoscimento importante e autorevole che prima di tutto mi ha reso omaggio e ne sono orgogliosa”.

Tra i premiati anche Bruno Conti e Francesco Graziani che riceveranno il Leone d’Oro per meriti sportivi.