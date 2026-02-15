Sanremo 2026, Carlo Conti: "Andrea Bocelli super ospite della finale"

Andrea Bocelli sarà il super ospite della finale di Sanremo, in programma il 28 febbraio 2026. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico Carlo Conti durante “Domenica In”, dove in collegamento ha confermato la presenza del tenore per l’ultimo atto della kermesse

Il tenore Andrea Bocelli sarà protagonista della serata finale del Festival di Sanremo, in programma il 28 febbraio. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti, intervenuto in diretta a Domenica In. Nel corso del collegamento con Mara Venier, Conti ha confermato la presenza del tenore come superospite: "È un grande onore la presenza di Bocelli: lo avremo il sabato sera". Il direttore artistico ha inoltre ricordato come Bocelli – insieme a Laura Pausini ed Eros Ramazzotti – sia tra gli artisti lanciati da Pippo Baudo, cui questa edizione del Festival è dedicata.

Il chiarimento sul caso Pucci Durante l'intervista con Mara Venier, Conti è tornato sulla rinuncia di Andrea Pucci, smentendo pressioni esterne: "La mia scelta è stata del tutto autonoma. Preferisco che si dica che non so fare il mio mestiere piuttosto che qualcuno mi obblighi a fare qualcosa". Il direttore artistico ha attribuito il dietrofront del comico alla "paura di quel palco", citando come precedente la difficile accoglienza riservata in passato a Maurizio Crozza. Conti si è detto dispiaciuto per la reazione mediatica, definendola un "affare di Stato" inaspettato. Approfondimento Consigli FantaSanremo 2026, chi prendere? I cantanti più quotati

Pieraccioni, Panariello e l'ironia su Sandokan Conti ha inoltre confermato l'assenza dei colleghi e amici storici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Rispondendo con ironia alle punzecchiature social dei due, il conduttore ha escluso un loro approdo all'Ariston: "Non hanno voluto reggere il confronto fisico con Sandokan", ha dichiarato riferendosi alla presenza nel cast dell'attore Can Yaman. Nonostante l'organizzazione logistica fosse già stata avviata, Conti ha ribadito che un loro coinvolgimento è ormai da considerarsi "impossibile". Approfondimento Sanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: dai cantanti agli ospiti

I precedenti di Bocelli al Festival Andrea Bocelli vanta una lunga storia con la kermesse, iniziata nel 1994 quando vinse nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Il mare calmo della sera. L'anno successivo, nel 1995, partecipò tra i "Campioni" classificandosi al quarto posto con Con te partirò, brano divenuto poi un successo globale. Oltre alle partecipazioni in gara, il tenore è tornato all'Ariston diverse volte come ospite d'onore, tra cui l'edizione del 2019 in cui si esibì in duetto con il figlio Matteo. Approfondimento Festival di Sanremo, le 20 canzoni immortali che non hanno vinto. FOTO