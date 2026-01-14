Le ragazze, tutte insieme, si sono rilassate sulla spiaggia, regalate lunghi bagni nell'oceano e gite in barca. Hanno assaggiato lo street food del posto, assistito a incontri di muay thai, visitato santuari degli elefanti, giocato con le scimmiette, visitato templi, godute i tramonti. Coi volti rilassati, e gli occhi felici.

Martedì 13 gennaio, Elodie ha postato su Instagram un carosello stracolmo di foto scattate in Thailandia. Foto che la ritraggono da sola, e foto che la mostrano accanto alle sue compagne di viaggio: le ballerine del tour . Tra loro anche Franceska Nuredini che, al termine della tournée, ha regalato all'artista splendide parole.

Chi è Franceska Nuredini

Italo-albanese, 23 anni, Franceska Nuredini è una ballerina professionista formatasi al liceo coreutico. Lavora in tv, nella musica e nella moda, ha partecipato al Calzedonia Leg Show e alle produzioni di Costa Crociere, ed è stata nel cast de Il cantante mascherato e dello show ENJOY. Dopo aver lavorato con J-Ax al videoclip Una voglia assurda di J-Ax, è entrata nel corpo di ballo di Elodie.

"Non saprei bene come riassumere questo viaggio, ma voglio dire sicuramente che per la prima volta nella mia vita mi sono sentita parte di qualcosa di grande, importante e necessario", ha confessato, alla fine del lungo tour, in un post in cui ha definito Elodie un'artista, ma anche e soprattutto una persona incredibile che trasmette soltanto il bene e l’amore a chi le sta intorno e alla gente che la guarda. "Ci hai dato la possibilità di rappresentare insieme e a te la cosa più importante in questo mondo. Uguaglianza", ha scritto Franceska.