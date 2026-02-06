Mace, la carriera del dj della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano CortinaMusica
Venerdì 6 febbraio Mace ha accompagnato musicalmente la sfilata degli artisti che si misureranno negli sport invernali ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. IL DJ e produttore ha all’attivo collaborazioni con numerosi artisti: da Colapesce a Blanco e Salmo
Mace, all’anagrafe Simone Benussi, è tra i DJ e produttori più acclamati della scena discografica italiana. Venerdì 6 febbraio l’artista è stato tra i protagonisti della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina (FOTO) in scena allo stadio San Siro del capoluogo meneghino. Il DJ ha accompagnato musicalmente la sfilata degli atleti.
mace, la carriera del DJ e produttore
Appassionato di musica fin da giovanissimo, Mace ha all’attivo numerose collaborazioni con artisti di fama italiana e internazionale. Venerdì 6 febbraio l’artista è stato tra i protagonisti dell’evento inaugurale delle Olimpiadi invernali in programma fino al 22 febbraio. Il DJ ha accompagnato la celebre sfilata degli atleti che si misureranno negli sport invernali. Nel corso della serata presenti anche Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Brenda Lodigiani, Sabrina Impacciatore, Charlize Theron e Vittoria Ceretti.
Nel febbraio del 2021 Mace ha pubblicato l’album OBE affermandosi definitivamente nel panorama discografico italiano. All’interno del progetto collaborazioni con tantissimi artisti: da Rkomi a Madame passando per Carl Brave, Rosa Chemical, Franco126, Gemitaiz e Joan Thiele. Nel 2022 il DJ ha pubblicato il nuovo lavoro Oltre proseguendo con Māyā, certificato disco di platino in Italia, nel 2024.
Nel dicembre dello scorso anno, Mace ha parlato di ELSEWHERE, album di Gemitaiz, sul suo profilo Instagram: “Ho messo le impronte qua e là su questo album fino ad esserci legato come lo sono ai miei. Ma soprattutto perché per farlo ho trascorso tanto tempo con alcune delle persone a cui voglio più bene, e questo me lo rende ancora più speciale”.
Tra i brani che portano la firma di Mace troviamo Ruggine di Chiello e Coez, La canzone nostra con Salmo e Blanco, Immaginario con Colapesce. Il 30 aprile 2026 Mace sarà protagonista di un grande appuntamento live sul palco dell’Unipol Forum di Milano: “Out Of Body Experience non è finita. La fase successiva arriva quando chiudi gli occhi…e continui a vedere”. Annunciati ospiti, ma massimo riserbo sui loro nomi.
