The Mandalorian 3, riprese iniziate senza Pedro Pascal

Riprese iniziate ma Pedro Pascal si aggiungerà in seguito al gruppo. L’attore, protagonista dello show della Lucasfilm, è attualmente impegnato sul set di “The Last of Us” Condividi:

“The Mandalorian” è uno dei più grandi successi Star Wars di tutti i tempi. La qualità della serie TV è stata paragonata dai fan alla trilogia originale. Adorato da tutti, lo show è stato confermato per una terza stagione, le cui riprese pare abbiano avuto il via. Attesa su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW, per il 2022, non ha ancora una data d’uscita ufficiale. La notizia del lavoro sul set è stata data da “American Cinematographer”, che ha parlato di tutte le produzioni in sviluppo per Lucasfilm.

approfondimento The Book of Boba Fett, cosa sappiamo sulla nuova serie Star Wars Le riprese sarebbero in fase di sviluppo a Manhattan Beach, dove hanno luogo gli studi che vedono impegnata la Industrial Light and Magic, con tecnologia The Volume. Quest’ultima rappresenterà la grande svolta di questa e altre produzioni del genere, da “The Book of Boba Fett” a “Obi-Wan Kenobi”. È stato creato un enorme palcoscenico sonoro, che vede il direttore della fotografia avere a disposizione luci e scenario del set presenti sulla scena.

News sulle riprese approfondimento Obi-Wan Kenobi, prime foto di Ewan McGregor sul set Gli ultimi rumor in merito a “The Mandalorian” parlavano di un inizio dei lavori rinviato a fine 2021. Qualcosa sembra però cambiato nei programmi della Lucasfilm. Si sta lavorando a scene che non coinvolgono Pedro Pascal. L’attore non è infatti presente sul set. Attualmente sta girando un’altra serie particolarmente attesa. Si tratta della prima stagione dell’adattamento HBO di “The Last of Us”, celebre videogioco della Naughty Dog. L’esordio di “The Mandalorian 3” avverrà dopo “The Book of Boba Fett”, atteso per dicembre 2021. Sguardo rivolto, dunque, al 2022, come inizialmente previsto, anno nel quale ci sarà spazio anche per “Obi-Wan Kenobi”, con Ewan McGregor.