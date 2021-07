The Last of Us, iniziate le riprese della serie: FOTO

Foto dal set per l’inizio delle riprese. Spazio alla famiglia Miller, impegnata nella scena in auto che in fan del videogioco ben ricordano

“The Last of Us” è uno dei titoli videoludici più apprezzati al mondo. Un vero e proprio cult, in grado di puntare dritto al cuore dei videogiocatori. La creatura di Naughty Dog sarà adattata in una serie TV da HBO, come ormai noto. Le riprese hanno finalmente avuto inizio, con i fan che hanno potuto apprezzare la prima foto ufficiale dal set.

The Last of Us, cosa aspettarsi

É chiaro come l’adattamento di “The Last of Us” andrà ad allontanarsi, in parte, dal videogioco. Proporre la stessa identica storia non sarebbe gratificante per gli sceneggiatori, così come per i videogiocatori, già pronti per ogni colpo di scena posto dietro l’angolo.

Qualcosa, però, andrà di certo a seguire il percorso già delineato dal titolo PlayStation. Il prologo potrebbe rientrare in questa categoria di storia predeterminata. È bene avvertire chiunque non abbia giocato “The Last of Us”: Spoiler Alert.

Vedendo Joel, Tommy e Sarah in auto, è facile immaginare quale scena stiano girando. Nella parte iniziale del gioco, infatti, i tre sono in fuga dalla propria città, ormai infestata dagli infetti. Un vero e proprio dramma, che si conclude con la morte di Sarah. La giovane figlia di Joel non viene però assassinata da un non morto, bensì da un soldato terrorizzato, che reagisce facendo fuoco dinanzi al rischio di trovarsi faccia a faccia con degli infetti.